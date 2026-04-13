České animační studio Krutart získalo 15,4 milionu korun na největší porevoluční animovaný seriál

České animační studio Krutart získalo podporu Státního fondu audiovize ve výši 15,4 milionu korun na výrobu animovaného seriálu Alma a Kory. S celkovým rozpočtem 60,9 milionu korun jde o největší český animovaný seriál od roku 1989. Projekt zastupuje francouzský sales agent Dandelooo, držitel ceny Emmy, a má šest předprodejů do zahraničních televizí a VOD platforem ještě před zahájením výroby.
Alma a Kory je česko-italská koprodukce studia Krutart a italské společnosti POPCult. Seriál o 26 epizodách vypráví příběh malé rosomáčí holky Almy a dinosaura Koryho, který se po milionech let probudí ze zamrznutí a ocitne se v moderním světě. Seriál je určen dětem ve věku 4 až 8 let. Ústředním tématem je přijímání odlišnosti a překonávání předsudků.
„Kory je dinosaurus, který se probudí po milionech let a najednou musí pochopit, proč se klepe na dveře, proč se jí vidličkou, nebo kde se neříká lidem, jak vypadají. A právě tahle naivní neznalost pravidel, která my považujeme za samozřejmá, rozhýbe celé městečko Zapadákov. To vše s humorem, který baví děti i rodiče,“ říká showrunnerka Klára Jůzová.
Za projektem stojí Klára Jůzová, režisér Jan Míka, výtvarnice Noemi Valentíny, producenti Martin Jůza a Anika Naglmüller. Scénáře píše britský autor Steve Middleton. Seriál byl vyvinut v rámci CEE Animation Workshopu a získal podporu programu Kreativní Evropa MEDIA Evropské unie. Prezentován byl na prestižních mezinárodních akcích Cartoon Forum, Animation Production Days a Cinekid Junior Co-pro Market.
Česko-italská Alma a Kory má šest zahraničních předprodejů ještě před zahájením výroby. Pro Krutart je to zároveň pokračování globální exportní strategie. Studio stojí za celosvětově vysílaným seriálem Kosmix a animovaným hitem do planetárií 3-2-1 Start!, který vidělo přes dva miliony diváků ve 160 planetáriích ve 32 zemích. Alma a Kory je ale největším projektem v historii studia s nejvyšším rozpočtem a předprodeji do zahraničních televizí a VOD platforem.
„Alma a Kory je český seriál pro globální publikum. Chceme navázat na tradici silných českých značek jako Krteček nebo Pat a Mat, ale s moderním výtvarnem, tématy i vyprávěcími postupy,“ říká producent Martin Jůza, spolumajitel a CEO studia Krutart.
Plánované spuštění výroby je v roce 2027, premiéra seriálu bude 2029. Krutart je pražské animační studio specializující se na animované filmy a seriály pro mezinárodní trh.