Canadian Medical mění logo. Značka po deseti letech vstupuje do nové etapy

Síť klinik prémiové péče Canadian Medical přichází po deseti letech se změnou svého loga. Nový font a barevnost zvyšují čitelnost loga a dávají mu dynamičtější vizuální projev. Součástí změny je také nová podoba symbolu značky, javorového listu, který je dlouhodobě spojen s identitou Canadian Medical.

Změna podle sítě klinik vychází ze silné a dobře známé značky, s níž si klienti dlouhodobě spojují prémiovou péči, kvalitu a důvěru. Nejde o změnu identity, ale o její přirozené posunutí tak, aby lépe odpovídala dnešní době i tomu, co od značky klienti očekávají.

„Nechtěli jsme jen logo překreslit, ale zmodernizovat ho. Zaměřili jsme se na detaily, které dnes rozhodují – čitelnost, práce s prostorem i fungování v digitálním prostředí. Výsledkem je logo, které působí výrazněji, dynamičtěji a přirozeněji,“ říká Vítězslav Havliš, marketingový a obchodní ředitel Canadian Medical.

Novou vizuální identitu připravila agentura Werk.Camp. Vedle samotného loga prošel aktualizací také kompletní brand manuál, který sjednocuje komunikaci značky napříč všemi kanály.

Změna se bude do komunikace značky promítat postupně. Nové logo se nejdříve objeví v digitálním prostředí a tiskovinách, následně i v dalších komunikačních materiálech a postupně i na budovách klinik.

Untitled design (4)
Akce a soutěže
Young Lions 2026 znají vítěze. Zlato mají kreativci z Ogilvy, Follow Bubble, Story TLRS, VML i Plzeňského Prazdroje
Dentsu ČRo
Kreativita a kampaně
Agentura Dentsu Creative zvítězila v tendru Českého rozhlasu. Zajistí mu komplexní marketingové služby na příští čtyři roky
3_Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí originální novinku Nulku
Kreativita a kampaně
Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí novinku Nulku
Souboj-spotu_02-unor_1440x400
Akce a soutěže
Únorový MAM Souboj spotů je tu. Nešikovný manžel soupeří s olympijským lyžařem i českými filmaři
