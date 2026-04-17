„Ať to má skluz!“ Kampaň Hellmann’s otevírá grilovací sezónu s Čechem, Škrťelem a sestavou omáček

Značka Hellmann’s spouští novou kampaň zaměřenou na sezónní grilovací omáčky, která propojuje letní grilování s fotbalovou atmosférou. Kampaň, připravená agenturou Triad Prague, staví na účasti fotbalových legend Petra Čecha a Martina Škrtela a od dubna poběží napříč online kanály i v místě prodeje. Kampaň vychází z partnerství Hellmann’s s UEFA.
Kampaň zaměřenou na sezónní grilovací omáčky připravila pro Hellman’s agentura Triad Prague a jde již o třetí společný projekt v tomto roce. I tato kampaň vychází z umbrella konceptu „Všechno je vedlejší, dej si to nejlepší.“
„Když jsme připravovali kreativně-strategickou adaptaci globální kampaně, bylo naším cílem vytvořit flexibilní claim, který umožní koherentně komunikovat napříč celým rokem. Tedy držet umbrella myšlenku a zároveň mít možnost sdělení přizpůsobit kontextu jednotlivých kampaní. V tomto případě jsou v hlavní roli společné chvíle s přáteli nebo rodinou u fotbalového grilování, a tak je ‚vedlejší‘ například skóre,“ říká strategy director Triadu Matúš Ficko.
„Koncept stojí na premise, že omáčky Hellmann’s propojují rozdílné věci, ať už chutě nebo názory. V podstatě takový lubrikant života. Je to zkrátka to nejlepší, na čem se vždy shodneme a o to jde v první řadě. V kontextu fotbalu a BBQ pak propojují zážitek z jídla a zábavu bez ohledu na to, jak to na hřišti dopadne. A nic na tom nemění ani překvapivý postup naší reprezentace. Účast na mistrovství po 20 letech si chceme prostě vychutnat,“ popisuje kreativní ředitel Triadu Aleš Brichta.
Že je v konceptu chuť “až na prvním místě” potvrzuje i marketing manager značky Hellmann’s pro Česko a Slovensko Andrea Davidová: “Podstatou naší kampaně je tzv. delicious distraction moment, tedy chvíle, kdy díky chute zapomenete na všechno ostatní. A tento princip se propisuje i do naší letní kampaně a videí s Petrem a Martinem.”
Hlavními tvářemi, kteří budou v sérii zábavných výzev zvát ke grilovacím hodům, jsou Petr Čech pro český trh a Martin Škrtel pro slovenský trh. Objeví se nejen ve vizuálech a videích, ale také osobně. „Součástí letní kampaně je i spotřebitelská soutěž. Mezi výhry patří setkání s ambasadory, vstupenky na oblíbenou fotbalovou talk show TikiTaka na cestách s Petrem Svěceným a Petrem Švancarou i další dárky s fotbalovou tematikou,“ komentuje Davidová.
Kampaň startuje v dubnu a poběží v ČR do konce června a na SK do konce července na YouTube, platformách Meta a Pinterest a v Off-trade.