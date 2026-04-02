Amazing Places svěřuje komunikaci brandu kreativní agentuře KW Creative

Projekt Amazing Places začíná novou kapitolu s kreativní marketingovou agenturou KW Creative. Spojení těchto dvou subjektů není náhodné – stojí na společném citu pro kvalitu a estetiku i na hlubokém porozumění tomu, jak dnes funguje moderní PR a síla komunity.

Spolupráce mezi Amazing Places a KW Creative startuje v době, kdy obor PR prochází zásadní transformací. „V KW Creative nevnímáme PR jen jako rozesílání tiskových zpráv. Pro nás je to komplexní disciplína na pomezí strategie a kreativity. Naším úkolem není jen zajistit mediální výstupy, ale budovat hodnotu brandu tak, aby nebyl jen vidět, ale byl i cítit a byl zapamatovatelný,“ vysvětluje Karolína Kabelka, zakladatelka agentury.

Cílem agentury KW Creative je posílení vnímání Amazing Places jako nekompromisního kurátora zážitků. Značka si zakládá na tom, že není pouhým katalogem, ale průvodcem, který pro svou komunitu vybírá jen to nejlepší. Prvním společným krokem je komunikace jubilejního 20. vydání magazínu Amazing, který letos prochází výrazným vizuálním rebrandingem.

Pro Amazing Places bylo při výběru partnera klíčové, aby agentura rozuměla specifickému tónu značky a její komunitě. „V Amazing Places sázíme na lidi, kteří naším projektem doslova žijí a chápou naši roli kurátora kvality. Tým KW Creative nás přesvědčil svou schopností dívat se na komunikaci proaktivně a s velkým kreativním přesahem. Věříme, že právě toto spojení nám pomůže posunout vnímání našeho brandu i magazínu Amazing na další úroveň,“ říká Kateřina Harcubová, ředitelka marketingu Amazing Places.

Tým, který zná trh z obou stran

Síla KW Creative v tomto partnerství vychází z unikátního složení týmu, který propojuje zkušenosti z nejprestižnějších lifestylových titulů i přímou zkušenost s projektem Amazing Places:

  • Karolína Kabelka jako zakladatelka agentury zastřešuje celkovou strategii a kreativní směřování kampaní s důrazem na budování dlouhodobé hodnoty brandu.
  • Debora Kelovská přináší vhled z dlouholetého působení v české edici magazínu ELLE. Rozumí souvislostem moderního trhu a dynamice mezi tradičními médii a světem influencerů.
  • Lucie Piloušek má dlouholetou praxi v PR a projekt Amazing Places zná z unikátní perspektivy – díky komunikaci projektů v rámci projektu Šumavsko dobře rozumí potřebám partnerů i komunity z pohledu přímého zapojení.
  • Anna Procházková doplňuje tým o strategický vhled, který je nezbytný pro dlouhodobé směřování brandu v mediální sféře.

KW Creative plánuje využít své zkušenosti z oblasti marketingu, zážitkových eventů, tvorby obsahu a PR k tomu, aby značka i nadále definovala standardy v segmentu zážitkového cestování a lifestylu. „Díváme se na komunikaci optikou brandu jako celku. Každý moment, kdy značka vstupuje do veřejného prostoru, musí mít jasný význam. Amazing Places je pro nás ideálním partnerem, protože sdílíme stejný tah na kvalitu a estetiku,“ uzavírá Karolína Kabelka, zakladatelka agentury KW Creative.

