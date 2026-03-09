Zadavatelé a značky
Zalando oslavuje stylové evropské léto v nové kampani s ambasadorkou značky Lily Collins

Zalando, přední evropská online multi-brand módní destinace, představuje svou kampaň na jaro/léto 2026 v hlavní roli s vůbec první globální ambasadorkou značky, herečkou nominovanou na Zlatý glóbus, Lily Collins. Kampaň oslavuje vibrující energii, spontánnost a různorodou módu teplejších evropských měsíců.

V jejím oficiálním debutu v rámci spolupráce se Zalando je Lily Collins podle společnosti opravdovým insiderem evropského léta. Její zkušenost s životem a prací napříč kontinentem – od Londýna až po Řím, přináší prožitou lokální perspektivu k univerzální otázce „Co si vezmu na sebe?“.

Collins proplouvá těmi nejvšednějšími momenty sezóny: objevováním skryté zátoky, vmáčknutím se na nemožně plnou terasu nebo prostě tím, že si najde vlastní místo na přeplněném náměstí.

Zalando chce spoty zachytit kulturní bohatství a poetický chaos, překračovat klišé a ukázat léto, které je stejně nepředvídatelné jako ikonické. Spojením filmového vyprávění s pečlivě vybraným sortimentem inspiruje Zalando zákazníky k řešení jejich každodenních stylistických dilemat a k tomu, aby si sebevědomě užívali sezónu podle vlastních pravidel.

 „Je skvělé letos spolupracovat právě s Lily. Opravdu ztělesňuje sebevědomí, co se stylu týče – což chceme jako Zalando našim zákazníkům přinášet ve všem, co děláme. Výběr oblečení je každodenní rituál, který odráží, jak se chceme cítit. Odstartovat rok zachycením Lilyiny spontánní energie při hledání odpovědi na otázku ‚Co si vezmu na sebe?‘ dělá tuhle sezónu opravdu výjimečnou,“ říká Sara Spännar, VP Global Marketing v Zalando.

„V Evropě vibruje specifický druh energie, když se konečně slunce udrží na obloze. Všichni pak prostě žijí na ulicích, na náměstích nebo hledají to jedno perfektní místo u vody. Strávila jsem tolik času mezi různými evropskými městy, že dobře znám ten ‚Co si vezmu na sebe?‘ pocit, když den začíná kávou a končí někde úplně nečekaně. Jsem nadšená, že moje první kampaň se Zalandem oslavuje právě tuhle opravdovou nenaleštěnou stránku léta,“ dodává Lily Collins.

Kromě spotu režírovaném Weiland Brothers a fotek od Rosie Marks kampaň k sezóně jaro/léto 2026 nabídne i sérii digitálních out-of-home formátů a formátů na sociální sítě s Lily Collins a módním komentátorem a content creatorem Ly.as. Kampaň startuje 9. března 2026 na všech Zalando trzích.

