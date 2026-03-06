Zadavatelé a značky
Wolt Market mění barvu na zelenou. Nová identita staví na čerstvosti, českých výrobcích, rychlosti i pohodlí

Wolt Market, online supermarket dostupný v aplikaci Wolt, prochází vizuální proměnou. Mění svou ikonickou modrou za zelenou – novou barvu, která symbolizuje důraz na čerstvost potravin, spolupráci s českými výrobci, rychlé doručení i komplexní nabídku.

Cílem rebrandingu je jasně odlišit Wolt Market od mateřské platformy Wolt a posílit jeho pozici moderního online supermarketu, který vyniká nejen rychlostí doručení, ale především kvalitou a šíří sortimentu. Zelená barva odráží proměnu sortimentu, ve kterém nyní hrají zásadní roli čerstvé ovoce, zelenina, pečivo od místních pekařů, káva z pražíren či maso z regionálních chovů. V nabídce kromě čerstvých potravin dominují pečlivě vybrané produkty od českých značek a také oblíbené hotovky, které zákazníci mohou konzumovat okamžitě nebo po krátkém ohřátí.

„Změna barvy na zelenou pro nás není jen estetickou úpravou. Je to veřejný příslib našim zákazníkům. Chceme, aby Wolt Market byl první volbou, když přemýšlejí o nákupu čerstvých surovin, nikoliv jen o rychlém doplnění chybějících zásob, navíc doručených rychle a pohodlně,“ říká Nuget, šéf Wolt Marketu.

Kromě šíře sortimentu se Wolt Market soustředí také na to, aby špičkový servis nebyl jen pro vyvolené. „Naší vizí je pohodlí, které si může dovolit kdokoli. Kombinujeme čerstvost, rychlost a kvalitu s férovou cenovou politikou, aby si nákup bez front a těžkých tašek mohl dopřát opravdu každý,“ vysvětluje Nuget.

Rebranding bude probíhat postupně napříč všemi digitálními platformami i kamennými výdejními místy. Zákazníci se s novou vizuální identitou začnou setkávat v aplikaci i v ulicích od začátku března 2026. Dokončení je pak naplánované na konec března.

