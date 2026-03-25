Vychytej si hokejové štěstíčko, vybízí Opavia v nové kampani od Publicis Groupe

Opavia spustila novou hokejovou kampaň, kterou při příležitosti blížícího se šampionátu připravila kreativní agentura Saatchi & Saatchi Prague ze skupiny Publicis Groupe. Kampaň opět doprovází spotřebitelská soutěž, díky které si mohou milovníci snacků od Opavia zkusit vychytat „hokejové štěstíčko“, a hrát o zájezd do Švýcarska a fandit tak národnímu týmu osobně.
Rituály mohou mít různou podobu a když potřebujeme, aby nám štěstí přálo, každý z nás má svůj osobní rituál. Kampaň Opavie letos staví na právě aktivitě fanoušků a jejich rituálech. Zároveň je zve, aby si napínavé chvilky patřičně vychutnali. „Opavia je tradiční česká značka s dlouhou historií. Spojení s hokejem proto přirozeně navazuje na momenty, kdy jsme spolu. Hokej je u nás společným zážitkem, který prožíváme s rodinou nebo přáteli, a sdílení dobrot k těmto chvílím jednoduše patří,“ uvádí Veronika Demčíková, Brand Managerka značky Opavia ve skupině Mondelēz International, pod níž značka spadá.
„Lidé si vytváří drobné rituály, aby jim šlo štěstí naproti. A ve sportu a ve vypjatých chvílích tohle platí dvojnásob. Někdo si oblékne vítězný dres, někdo vykročí levou nohou, někdo si dá přes zápasem oblíbenou sušenku. Každý máme ten svůj a Opavia je u mnohých z nich nedílnou součástí, což je přesně to, co jsme chtěli vyzdvihnout,“ dodává Veronika Hurdová, Account Manager v Saatchi & Saatchi Prague.
Kampaň, ve které jsou hlavními postavami hokejisté Filip Pyrochta, Vojtěch Hradec a Radan Lenc, zobrazuje předzápasové situace v kabině. A jak lépe uklidnit nervy před zápasem a nabrat energii, než kouskem něčeho sladkého?
Soutěž o zájezd do Švýcarska probíhá od 1. března do 30. dubna a ve stejném období běží i 360stupňová kampaň v televizi, online prostředí a out-of-home formátech po celém Česku. Speciální soutěžní balení navíc získaly i samotné sušenky Opavia.