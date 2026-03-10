Veletrhy a výstavy jsou drahé. Neviditelnost přijde dráž.

Na veletrzích se rozhoduje rychle. Máte pár vteřin na první dojem, pár desítek vteřin na zastavení a jednotky minut na to, aby z krátkého setkání vznikla obchodní příležitost. Současně jsou veletrhy rok od roku nákladnější. Plocha, stavba, lidi, logistika. Proto se čím dál častěji neřeší jen „účast“, ale návratnost pozornosti.
V DIGIpromo se pohybujeme na pomezí eventů, reklamy a technologií. Dodáváme a provozujeme digitální zobrazovací zařízení pro značky na veletrzích, konferencích a výstavách, od LED posterů přes interaktivní kiosky až po velkoformátové LED stěny. Tenhle článek není o technice pro techniky. Je o tom, proč dnes nestačí „nějak být vidět“ a jak z viditelnosti udělat systém: obsah, interakce a data.
Veletržní hala jako aréna pozornosti
Veletržní hala je dnes arénou pozornosti. V moři stánků a lidí se všichni snaží být vidět, výsledkem bývá vizuální šum, ve kterém splyne i dobrá značka. Každý vystavovatel má stejný cíl: zaujmout, zastavit a ideálně proměnit krátké setkání v obchodní příležitost.
Jenže v roce 2026 už často nestačí položit vizitky na stůl, roztáhnout papírový roll-up a doufat. Pozornost je nejcennější měnou. Kdo neudělá silný první dojem, mizí.
Jak tedy spolehlivě přimět návštěvníka zastavit a dát mu důvod zůstat?
Pozornost v číslech (a v realitě)
Z testování pozornosti (například eye-tracking přístupů) dlouhodobě vychází jednoduché pravidlo: pohyb, světlo a jasné sdělení udrží zrak déle než statika. V prostředí, kde kolem člověka jede desítky podnětů najednou, je statická plocha často jen „kulisa“.
Proto se na veletrzích prosazují velkoformátové obrazovky, LED stěny a interaktivní panely. Dokážou zaujmout i na vzdálenost desítek metrů. Nejen tím, že svítí, ale hlavně tím, že umožní pracovat s rytmem sdělení: headline, benefit, důkaz a výzva.
„Nejčastější omyl, se kterým se v praxi setkáváme, je pouštět ve smyčce logo a očekávat zázrak,“ říká často klientům i vlastnímu týmu CEO a zakladatel DIGIpromo Matěj Weinert. „Z naší zkušenosti nejvíc funguje příběh nebo jasná výzva k akci. Když je sdělení promyšlené, stánek se stane orientačním bodem celé haly a přitahuje i ty, kteří původně mířili úplně jinam.“
Typický scénář: dvě firmy mají podobně velký stánek. Jedna „vysílá“ (logo, produktové fotky, obecné claimy). Druhá „vede“ (jedna věta, jeden problém, jeden benefit, jedna akce). Ta druhá bývá paradoxně v hale tišší a přitom kolem ní stojí víc lidí. Ne proto, že má lepší LEDku, ale protože má lepší sdělení.
Chytřejší leady, méně námahy pro tým
Vzpomínáte si na stánek, který vás na posledním veletrhu zaujal nejvíc? Často to bývá ten, který ve vás zanechal emoci nebo vás vtáhl do děje.
Digitální dotykový kiosek umí z výstavy udělat místo, kam se nechodí jen koukat, ale něco zažít. Krátký kvíz, hra, konfigurátor, rychlá diagnostika… vytváří přirozený most k rozhovoru a zanechání kontaktu. V praxi to znamená dvě věci:
1. lepší leady – protože navazujete podle toho, co člověka skutečně zajímalo, ne podle domněnky,
2. méně repetitivní práce pro tým – část edukace proběhne samoobslužně a konzistentně.
Kdo si odnese víc než vizitky nebo propisku
Ve veletržní hale běží všechno rychle a člověk řeší hlavně přítomnost: aby byl stánek živý a o návštěvníky postaráno. Po návratu do kanceláře ale přichází tvrdší otázky: Co zaujalo? Co fungovalo? Co příště změnit? A jak obhájit náklady u vedení?
Jednou z cest je měřit dění na stánku: kolik lidí se zastavilo, které sdělení je přitáhlo, jak dlouho zůstali, jakou interakci dotáhli do konce. Tohle všechno lze sbírat souhrnně a bez identifikace konkrétních osob – tedy s respektem k soukromí, ale s argumenty pro efekt.
V těchto situacích se hodí mít partnera, který dodá nejen techniku, ale pomůže proměnit stánek ve funkční zónu: viditelnost → interakce → data → follow-up.
V DIGIpromo se specializujeme na pronájem a prodej digitálních reklamních zařízení pro akce. Postaráme se o dopravu, instalaci i zkoušku grafiky, aby značka na místě nevypadala „jen digitálně“, ale hlavně srozumitelně. A vy se můžete soustředit na to nejcennější: na klienty.
Co si z toho odnést do další akce (prakticky):
- Neřešte jen „jak svítíme“, ale co říkáme v první větě.
- Přidejte jednu smysluplnou interakci, která vede ke kontaktu.
- Počítejte s tím, že vedení bude chtít důkaz – připravte si jednoduché měření už dopředu.
Na našich webových stránkách digipromo.cz, sociálních sítích i na YouTube najdete ukázky našich řešení včetně fotek, popisů a inspirace z praxe. Od LED posterů a obrazovek přes dotykové kiosky až po velkoformátové instalace. A když si nebudete jistí, co je pro vás nejlepší, klidně nám kdykoliv zavolejte nebo napište, rádi to s vámi projdeme lidsky a bez složitostí.
Nejvíc ale doporučujeme zastavit se u nás v showroomu. Vidět zařízení na vlastní oči je úplně jiný zážitek než fotka, video nebo webová stránka. A často právě tohle rozhodne nejrychleji, co bude pro váš stánek dávat smysl. Budeme se těšit.