Večery bez kompromisů. Coca-Cola představuje nápoj Zero Zero kampaní

Zpomalit, vydechnout a dopřát si chvilku jen pro sebe. Tyto okamžiky má představovat nová Coca-Cola Zero Zero, bez cukru a bez kofeinu. Společnost reaguje na rostoucí poptávku po nápojích bez kofeinu i na proměňující se životní styl dospělých spotřebitelů.

„Uvedení na trh přichází v době, kdy lidé stále častěji hledají způsoby, jak si večer skutečně odpočinout – po práci, při relaxu doma nebo během neformálních setkání s přáteli – a zároveň nechtějí řešit dopad na kvalitu spánku. Coca-Cola Zero Zero je jasnou odpovědí na tuto potřebu: bez cukru, bez kofeinu, bez starostí,“ říká Mária Furman, Senior Marketing Manažerka Coca-Cola ČR, SR.

Launch produktu doprovází nová vizuální identita. Černozlatý design s moderními detaily má podtrhovat sofistikovaný charakter nápoje a zároveň jasně komunikovat jeho roli „ideálního společníka pro večerní chvíle doma, sdílení s přáteli nebo chvíle klidu vyhrazené jen pro sebe“.

Komunikační kampaň staví na klíčových benefitech nápoje: nulovém obsahu cukru a kofeinu. „Nejde jen o design, ale o jasné vymezení role produktu. Coca-Cola Zero Zero přichází jako ideální parťák na večer. Staví na ikonické chuti Coca-Cola a zároveň reflektuje rostoucí poptávku po alternativách, které lidem dávají svobodu užít si večer po svém,“ dodává Furman.

Její slova potvrzují i výsledky průzkumu, který Coca-Cola realizovala mezi českými mileniály v únoru letošního roku. Ukázalo se, že dnešní třicátníci a čtyřicátníci tráví večery převážně doma, 64 procent z nich vyráží večer ven méně než jednou týdně. Zároveň stále více dbají na své zdraví, 66 procent dává večer přednost vodě a jiné nealkoholické volbě, zatímco alkohol pije výrazně méně než před pěti lety. Trend je zřejmý, večerní drink se pro mileniály stává součástí jejich wellbeing rituálů, ne součástí toho „jít se ven pobavit“.

Hlavnímu uvedení produktu na trh předcházel prelaunch v Tesco a na Rohlik.cz. Během prvních dvou týdnů prodeje dosáhla CocaCola Zero Zero silných výsledků a pozitivních reakcí spotřebitelů. „Máme radost, že zákazníci novinku přijímají tak pozitivně. Zájem o nápoj bez cukru i bez kofeinu roste a zároveň sledujeme jen minimální dopad na prodeje CocaCola Zero Cukru. To potvrzuje, že novinka přináší zcela nové příležitosti ke konzumaci,“ vysvětluje Furman. „V prvních týdnech po uvedení podpořil silný spotřebitelský zájem o Coca-Cola Zero Zero růst tržního podílu portfolia Coca-Cola v Tesco o téměř 5 procentních bodů, což pro nás bylo velmi příjemným překvapením,“ dodává.

Vstup novinky Coca-Cola Zero Zero na trh podpoří komplexní marketingová kampaň, která zahrnuje digitální OOH reklamu na strategických místech a v HoReCa, silnou komunikaci v online prostředí a na sociálních sítích, včetně spolupráce s influencery, jako jsou například Kateřina Klinderová (Kundosaki), Veronika Besky, Dominik Vršanský, Tomáš Zástěra, a PR.

 CocaCola Zero Zero je dostupná v běžné maloobchodní síti v baleních 0,5 l, 1 l, 1,5 la v plechovce o obsahu 330 ml.

