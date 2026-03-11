Toyota a Český olympijský výbor spojily síly v olympijské aplikaci. Fanoušci soutěžili i hráli o auto

České zastoupení automobilky Toyota se zapojilo do digitálního doprovodného programu zimních olympijských her prostřednictvím oficiální olympijské aplikace Českého olympijského výboru. Partnerství přineslo fanouškům soutěže interaktivní obsah i herní aktivace, které během her zaznamenaly desítky tisíc zapojení.
Aplikace Olympijský tým zaznamenala výrazný zájem už před zahájením her. Již 5. února se stala nejstahovanější aplikací v kategorii sport a 17. února dosáhla rekordního denního počtu 51 566 stažení.
Toyota byla partnerem jedné z hlavních soutěžních aktivací v aplikaci. Fanoušci si mohli zahrát mobilní hru s autíčkem, která zaznamenala celkem 76 330 spuštění. Aktivně ji hrálo 10 790 uživatelů a do soutěže bylo odesláno 3 407 skóre. Součástí aplikace byly také olympijské kvízy, v nichž uživatelé odeslali celkem 24 867 odpovědí v patnácti kvízech.
Aplikace byla zároveň intenzivně podporována na sociálních sítích Českého olympijského týmu. Osm videí vzniklých ve spolupráci s partnerem dosáhlo k 4. březnu 2026 celkem 956 900 zhlédnutí, průměrné retence 37 procent, více než 31 000 interakcí a celkového dosahu 747 100 uživatelů.
Dlouhodobé zaměření Toyoty na sport a mobilitu
„Sport dlouhodobě vnímáme jako prostředí, které přirozeně spojuje lidi, technologie i emoce. Zapojení do olympijské aplikace nám umožnilo být fanouškům blíž a nabídnout jim zábavnou formu, jak olympijské hry prožívat. Těší nás, že se do aktivit zapojily desítky tisíc uživatelů,“ říká Michal Velička, marketingový ředitel Toyota ČR.
Přestože globální partnerství značky Toyota s Mezinárodním olympijským výborem skončilo, české zastoupení automobilky s Českým olympijským výborem a Českým paralympijským výborem spolupracuje dále lokálně, ve statusu oficiálního partnera.
Toyota v Česku podporuje olympijské hnutí od roku 2018. Za dobu partnerství pomohla realizovat téměř tři desítky celostátních projektů, mezi něž patří například Olympiáda dětí a mládeže, Olympijský běh, Olympijské festivaly nebo program Olympijský víceboj. Ten každoročně motivuje ke sportu přibližně 136 000 dětí.
Také na letošním Olympijském festivalu nabídla Toyota svou zónu, kde si mohli fanoušci vyzkoušet pump track, slack line, balance boardy a soutěžit o skate Maxe Habance nebo si namalovat obrázek v rámce dětské soutěže Dream Car. Zastavilo se zde přibližně pět tisíc návštěvníků a vítězové soutěží si odnesli celkem 25 skateboardů.
Team Toyota se rozšířil o Metoděje Jílka
Součástí dlouhodobé podpory sportu je také Team Toyota, který sdružuje výrazné osobnosti českého sportu. Nově jej rozšířil rychlobruslař Metoděj Jílek.
Mezi ambasadory značky patří také plavkyně Barbora Seemanová, rychlostní kanoista Martin Fuksa, skateboardista Maxim Habanec, oštěpařka Nikola Ogrodníková, kanoista Lukáš Rohan, tenistka Barbora Strýcová nebo para atletka Anna Luxová. Sportovci se zapojují do reklamních kampaní, digitálního a mediálního obsahu, veřejných akcí i interní komunikace značky.
Toyota dlouhodobě zdůrazňuje, že mobilita není jen o automobilech, ale také o podpoře lidí na jejich cestě, včetně sportovců i těch, kteří se potýkají s omezeními v pohybu.