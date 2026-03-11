Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Toyota a Český olympijský výbor spojily síly v olympijské aplikaci. Fanoušci soutěžili i hráli o auto

České zastoupení automobilky Toyota se zapojilo do digitálního doprovodného programu zimních olympijských her prostřednictvím oficiální olympijské aplikace Českého olympijského výboru. Partnerství přineslo fanouškům soutěže interaktivní obsah i herní aktivace, které během her zaznamenaly desítky tisíc zapojení.

Aplikace Olympijský tým zaznamenala výrazný zájem už před zahájením her. Již 5. února se stala nejstahovanější aplikací v kategorii sport a 17. února dosáhla rekordního denního počtu 51 566 stažení.

Toyota byla partnerem jedné z hlavních soutěžních aktivací v aplikaci. Fanoušci si mohli zahrát mobilní hru s autíčkem, která zaznamenala celkem 76 330 spuštění. Aktivně ji hrálo 10 790 uživatelů a do soutěže bylo odesláno 3 407 skóre. Součástí aplikace byly také olympijské kvízy, v nichž uživatelé odeslali celkem 24 867 odpovědí v patnácti kvízech.

Aplikace byla zároveň intenzivně podporována na sociálních sítích Českého olympijského týmu. Osm videí vzniklých ve spolupráci s partnerem dosáhlo k 4. březnu 2026 celkem 956 900 zhlédnutí, průměrné retence 37 procent, více než 31 000 interakcí a celkového dosahu 747 100 uživatelů.

Dlouhodobé zaměření Toyoty na sport a mobilitu

„Sport dlouhodobě vnímáme jako prostředí, které přirozeně spojuje lidi, technologie i emoce. Zapojení do olympijské aplikace nám umožnilo být fanouškům blíž a nabídnout jim zábavnou formu, jak olympijské hry prožívat. Těší nás, že se do aktivit zapojily desítky tisíc uživatelů,“ říká Michal Velička, marketingový ředitel Toyota ČR.

Přestože globální partnerství značky Toyota s Mezinárodním olympijským výborem skončilo, české zastoupení automobilky s Českým olympijským výborem a Českým paralympijským výborem spolupracuje dále lokálně, ve statusu oficiálního partnera.

Toyota v Česku podporuje olympijské hnutí od roku 2018. Za dobu partnerství pomohla realizovat téměř tři desítky celostátních projektů, mezi něž patří například Olympiáda dětí a mládeže, Olympijský běh, Olympijské festivaly nebo program Olympijský víceboj. Ten každoročně motivuje ke sportu přibližně 136 000 dětí.

Také na letošním Olympijském festivalu nabídla Toyota svou zónu, kde si mohli fanoušci vyzkoušet pump track, slack line, balance boardy a soutěžit o skate Maxe Habance nebo si namalovat obrázek v rámce dětské soutěže Dream Car. Zastavilo se zde přibližně pět tisíc návštěvníků a vítězové soutěží si odnesli celkem 25 skateboardů.

Team Toyota se rozšířil o Metoděje Jílka

Součástí dlouhodobé podpory sportu je také Team Toyota, který sdružuje výrazné osobnosti českého sportu. Nově jej rozšířil rychlobruslař Metoděj Jílek.

Mezi ambasadory značky patří také plavkyně Barbora Seemanová, rychlostní kanoista Martin Fuksa, skateboardista Maxim Habanec, oštěpařka Nikola Ogrodníková, kanoista Lukáš Rohan, tenistka Barbora Strýcová nebo para atletka Anna Luxová. Sportovci se zapojují do reklamních kampaní, digitálního a mediálního obsahu, veřejných akcí i interní komunikace značky.

Toyota dlouhodobě zdůrazňuje, že mobilita není jen o automobilech, ale také o podpoře lidí na jejich cestě, včetně sportovců i těch, kteří se potýkají s omezeními v pohybu.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-10
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-10
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

iStock
Analýzy a data
Generace alfa jako hybná síla trhu
iStock_Luxus
Zadavatelé a značky
Architektura hodnoty: Marketing luxusních značek
Toužimáci
Média a trh
Reality show: Hra na pravdu vynáší všem

MAM Exkluzivně v časopise

Shopping Pixabay
Online a social
Agentní nákupy: Na co se připravit
DPP - Neskákej mi pod kola
Kreativita a kampaně
DPP přitvrzuje kampaň Neskákej mi pod kola
Milano Cortina 2026 - Slavnostní zahájení
Komunita a lidé
Reichová: Olympiáda je návyková
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Souboj-spotu_02-unor_1440x400
Akce a soutěže
Únorový MAM Souboj spotů je tu. Nešikovný manžel soupeří s olympijským lyžařem i českými filmaři
Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
Dentsu ČRo
Kreativita a kampaně
Agentura Dentsu Creative zvítězila v tendru Českého rozhlasu. Zajistí mu komplexní marketingové služby na příští čtyři roky
1[48]
Média a trh
Nový smyslný film s Margot Robbie nevystřelil k výšinám Jacob Elordi, ani trendy na TikToku
Souboj-spotu_02-unor_1440x400
Akce a soutěže
Únorový MAM Souboj spotů je tu. Nešikovný manžel soupeří s olympijským lyžařem i českými filmaři
Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
Dentsu ČRo
Kreativita a kampaně
Agentura Dentsu Creative zvítězila v tendru Českého rozhlasu. Zajistí mu komplexní marketingové služby na příští čtyři roky
1[48]
Média a trh
Nový smyslný film s Margot Robbie nevystřelil k výšinám Jacob Elordi, ani trendy na TikToku
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ