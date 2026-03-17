Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Světluška spouští první AI kampaň k 15. ročníku Nočních běhů

Nadační fond Českého rozhlasu – projekt Světluška vstupuje do jubilejního 15. ročníku Nočních běhů pro Světlušku s historicky prvním AI videospotem i vizuálem. Ve spolupráci s AI studiem Barletta Productions vznikla kampaň, která staví na umělé inteligenci ale zároveň říká, že skutečnou solidaritu žádný algoritmus nenahradí.

„Spolupráce s Barletta.ai pro nás byla přirozeným krokem. Hledali jsme partnera, který rozumí současnému světu technologií, ale zároveň dokáže citlivě pracovat s hodnotami, na kterých Světluška stojí. Od začátku jsme si rozuměli v tom, že AI nechceme použít jen jako efekt, ale jako významový kontrast – jako nástroj, který pomůže zdůraznit, že lidskost a solidarita jsou nenahraditelné. Výsledná kampaň je podle mě odvážná, vizuálně silná a zároveň autentická. Ukazuje, že i když dnes umělá inteligence vstupuje téměř do všeho, vyběhnout na pomoc druhým musí člověk vždy sám“, říká ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu Jiří Váňa.

Videospot rozehrává vizuálně podmanivý svět nadpřirozených a pohádkových bytostí, které se postupně proměňují ve skutečné běžce Nočního běhu pro Světlušku. V symbolické rovině tak propojuje fantazii a technologii s realitou, v níž se lidé skutečně vydávají na trať, aby podpořili osoby se zrakovým postižením.

„Generativní AI dnes dokáže velmi přesně převést téměř jakoukoli kreativní myšlenku do obrazu. Z naší zkušenosti ale nikdy nefunguje sama o sobě, stále potřebuje jasné režijní a kameramanské vedení, podobně jako klasická audiovizuální produkce. V této kampani jsme ji využili jako nový kreativní nástroj, který pomohl vytvořit silný vizuální svět. O to větší radost máme, že jsme tuto technologii mohli použít pro projekt, který má skutečný lidský rozměr a pomáhá dobré věci,“ říká Tom Hodboď, Executive Producer Barletta.ai.

Kampaň odstartovala na sociálních sítích, naváže na ni inzerce a také radiospoty. Noční běhy pro Světlušku jsou tradičním projektem Světlušky. Výtěžek ze startovného putuje na podporu lidí se zrakovým postižením.

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-11
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-11
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ