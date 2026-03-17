Světluška spouští první AI kampaň k 15. ročníku Nočních běhů

Nadační fond Českého rozhlasu – projekt Světluška vstupuje do jubilejního 15. ročníku Nočních běhů pro Světlušku s historicky prvním AI videospotem i vizuálem. Ve spolupráci s AI studiem Barletta Productions vznikla kampaň, která staví na umělé inteligenci ale zároveň říká, že skutečnou solidaritu žádný algoritmus nenahradí.
„Spolupráce s Barletta.ai pro nás byla přirozeným krokem. Hledali jsme partnera, který rozumí současnému světu technologií, ale zároveň dokáže citlivě pracovat s hodnotami, na kterých Světluška stojí. Od začátku jsme si rozuměli v tom, že AI nechceme použít jen jako efekt, ale jako významový kontrast – jako nástroj, který pomůže zdůraznit, že lidskost a solidarita jsou nenahraditelné. Výsledná kampaň je podle mě odvážná, vizuálně silná a zároveň autentická. Ukazuje, že i když dnes umělá inteligence vstupuje téměř do všeho, vyběhnout na pomoc druhým musí člověk vždy sám“, říká ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu Jiří Váňa.
Videospot rozehrává vizuálně podmanivý svět nadpřirozených a pohádkových bytostí, které se postupně proměňují ve skutečné běžce Nočního běhu pro Světlušku. V symbolické rovině tak propojuje fantazii a technologii s realitou, v níž se lidé skutečně vydávají na trať, aby podpořili osoby se zrakovým postižením.
„Generativní AI dnes dokáže velmi přesně převést téměř jakoukoli kreativní myšlenku do obrazu. Z naší zkušenosti ale nikdy nefunguje sama o sobě, stále potřebuje jasné režijní a kameramanské vedení, podobně jako klasická audiovizuální produkce. V této kampani jsme ji využili jako nový kreativní nástroj, který pomohl vytvořit silný vizuální svět. O to větší radost máme, že jsme tuto technologii mohli použít pro projekt, který má skutečný lidský rozměr a pomáhá dobré věci,“ říká Tom Hodboď, Executive Producer Barletta.ai.
Kampaň odstartovala na sociálních sítích, naváže na ni inzerce a také radiospoty. Noční běhy pro Světlušku jsou tradičním projektem Světlušky. Výtěžek ze startovného putuje na podporu lidí se zrakovým postižením.