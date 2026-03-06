Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Suchej únor opět rekordní: Češi si během abstinence nejvíce všímají úspory peněz

Nejen revizí vlastního vztahu k alkoholu, ale také bližším pohledem na to, jak alkohol a jiné závislosti ovlivňují náš čas, vztahy, spánek i finance, oslovil letošní ročník kampaně Suchej únor rekordní počet účastníků. Zapojilo se do něj 2 035 000 Čechů, tedy 27 procent populace starší 18 let. Nejviditelnější změnou, kterou při tom pozorovali, je finanční úspora.

Aktuální data společnosti ResSOLUTION Group ukazují nárůst účasti v kampani Suchej únor o 5 procent oproti loňskému ročníku, což navazuje na stejně výrazný nárůst mezi lety 2024 a 2025.

„Velmi nás těší stoupající zájem lidí a jejich chuť prozkoumat svůj vztah k alkoholu. Suchej únor nemoralizuje ani nezakazuje, nabízí osobní zkušenost. V tom je, myslím, jeho hlavní síla. Už čtrnáct let otevírá diskuzi a nabízí možnost udělat si na měsíc od alkoholu a jiných závislostí odstup,“ říká Petr Freimann, spoluzakladatel československé osvětové kampaně. „Zároveň z interních dat víme, že u řady účastníků nejde jen o jednorázovou akci. Suchej únor je pro ně jakýsi iniciační rituál a propisuje se do dalších měsíců. Zhruba 48 procent registrovaných účastníků ještě po roce deklaruje umírněnější konzumaci,“ dodává.

Více sušičů je mezi ženami, jak upozorňuje Klára Hoffmann, Client Service Director, ResSOLUTION Group: „Data z posledních dvou ročníků ukazují, že ženy svou účastí v Suchým únoru začaly poměrně výrazně převyšovat muže. Letos ho drželo o 7 procent více žen než mužů, v roce 2025 byl tento rozdíl 8 procent.“ Celkem se do letošní kampaně zapojilo 31 procent žen a 24 procent mužů.

Měsíční abstinence přináší změny organizmu i peněženky

Průzkum mapující zkušenosti s měsíční abstinencí ukazuje, že nejčastěji vnímaným přínosem je finanční úspora. Téměř polovina respondentů (49 procent), kteří na měsíc vynechali alkohol, uvádí, že právě úspora peněz pro ně byla nejviditelnější změnou. A o jak velkou úsporu jde? Že za měsíc bez alkoholu by ušetřili minimálně tisíc korun, přiznává 11 procent lidí, kteří aspoň někdy pijí alkohol. Největší skupina (28 procent) odhaduje úsporu spíše na nižší částku, a to do 500 korun.

Vedle financí se objevují pozitivní změny v oblasti zdraví a celkové kondice. Třetina dotázaných se během měsíce bez alkoholu cítí fyzicky lépe a 28 procent zmiňuje kvalitnější spánek. Měsíční abstinence tedy může mít pro část populace měřitelný přínos i z hlediska vitality a regenerace organismu.

Letošní ročník Suchýho února se nesl v duchu rovnice: méně alkoholu znamená více ze života – více času, lásky, kvalitnějšího spánku i více peněz. Lidé si mohli vyzkoušet, jak alkohol ovlivňuje jejich každodenní život. Na webu suchejunor.cz jim organizátoři nabídli nový interaktivní obsah, který Sušiče provedl den po dni měsícem bez alkoholu. Vycházel přitom z pocitů a názorů účastníků předešlých ročníků. Každý den jedno téma nebo praktický tip pro zkvalitnění života v oblasti času, vztahů, odpočinku či financí. Osvětová kampaň tak šla nad rámec pouhé abstinence a snažila se těm, kteří mají zájem a vůli udělat si náhled na své pití či jinou závislost, nabídnout maximální motivaci po celý únor.

Kampaň podporují Ministerstvo zdravotnictví ČR, Úřad vlády České republiky, Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (KAD), Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), společnost Podané ruce, Ministr zdraví a AquaLife Institute.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-9
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-9
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

iStock_Luxus
Zadavatelé a značky
Architektura hodnoty: Marketing luxusních značek
Toužimáci
Média a trh
Reality show: Hra na pravdu vynáší všem
Glowing Speech Bubble on Pink Background
Analýzy a data
Konverzace jako datový zdroj. I reputační past

MAM Exkluzivně v časopise

4k_ER6_5833_0004
Komunita a lidé
Brand podle Rohlíku: Co kurýr pokazí, kampaň nezachrání
828369-czt_-architecture_-traditional-_prague
Kreativita a kampaně
Feel free to embrace/enjoy/love Czechia
Lepsi Cesko 2
Komunita a lidé
Krstanov: Chci, aby čtenáře šimralo pod kůží
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
Souboj-spotu_02-unor_1440x400
Akce a soutěže
Únorový MAM Souboj spotů je tu. Nešikovný manžel soupeří s olympijským lyžařem i českými filmaři
MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
Dentsu ČRo
Kreativita a kampaně
Agentura Dentsu Creative zvítězila v tendru Českého rozhlasu. Zajistí mu komplexní marketingové služby na příští čtyři roky
Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
Souboj-spotu_02-unor_1440x400
Akce a soutěže
Únorový MAM Souboj spotů je tu. Nešikovný manžel soupeří s olympijským lyžařem i českými filmaři
MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
Dentsu ČRo
Kreativita a kampaně
Agentura Dentsu Creative zvítězila v tendru Českého rozhlasu. Zajistí mu komplexní marketingové služby na příští čtyři roky
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ