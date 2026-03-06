Suchej únor opět rekordní: Češi si během abstinence nejvíce všímají úspory peněz

Nejen revizí vlastního vztahu k alkoholu, ale také bližším pohledem na to, jak alkohol a jiné závislosti ovlivňují náš čas, vztahy, spánek i finance, oslovil letošní ročník kampaně Suchej únor rekordní počet účastníků. Zapojilo se do něj 2 035 000 Čechů, tedy 27 procent populace starší 18 let. Nejviditelnější změnou, kterou při tom pozorovali, je finanční úspora.
Aktuální data společnosti ResSOLUTION Group ukazují nárůst účasti v kampani Suchej únor o 5 procent oproti loňskému ročníku, což navazuje na stejně výrazný nárůst mezi lety 2024 a 2025.
„Velmi nás těší stoupající zájem lidí a jejich chuť prozkoumat svůj vztah k alkoholu. Suchej únor nemoralizuje ani nezakazuje, nabízí osobní zkušenost. V tom je, myslím, jeho hlavní síla. Už čtrnáct let otevírá diskuzi a nabízí možnost udělat si na měsíc od alkoholu a jiných závislostí odstup,“ říká Petr Freimann, spoluzakladatel československé osvětové kampaně. „Zároveň z interních dat víme, že u řady účastníků nejde jen o jednorázovou akci. Suchej únor je pro ně jakýsi iniciační rituál a propisuje se do dalších měsíců. Zhruba 48 procent registrovaných účastníků ještě po roce deklaruje umírněnější konzumaci,“ dodává.
Více sušičů je mezi ženami, jak upozorňuje Klára Hoffmann, Client Service Director, ResSOLUTION Group: „Data z posledních dvou ročníků ukazují, že ženy svou účastí v Suchým únoru začaly poměrně výrazně převyšovat muže. Letos ho drželo o 7 procent více žen než mužů, v roce 2025 byl tento rozdíl 8 procent.“ Celkem se do letošní kampaně zapojilo 31 procent žen a 24 procent mužů.
Měsíční abstinence přináší změny organizmu i peněženky
Průzkum mapující zkušenosti s měsíční abstinencí ukazuje, že nejčastěji vnímaným přínosem je finanční úspora. Téměř polovina respondentů (49 procent), kteří na měsíc vynechali alkohol, uvádí, že právě úspora peněz pro ně byla nejviditelnější změnou. A o jak velkou úsporu jde? Že za měsíc bez alkoholu by ušetřili minimálně tisíc korun, přiznává 11 procent lidí, kteří aspoň někdy pijí alkohol. Největší skupina (28 procent) odhaduje úsporu spíše na nižší částku, a to do 500 korun.
Vedle financí se objevují pozitivní změny v oblasti zdraví a celkové kondice. Třetina dotázaných se během měsíce bez alkoholu cítí fyzicky lépe a 28 procent zmiňuje kvalitnější spánek. Měsíční abstinence tedy může mít pro část populace měřitelný přínos i z hlediska vitality a regenerace organismu.
Letošní ročník Suchýho února se nesl v duchu rovnice: méně alkoholu znamená více ze života – více času, lásky, kvalitnějšího spánku i více peněz. Lidé si mohli vyzkoušet, jak alkohol ovlivňuje jejich každodenní život. Na webu suchejunor.cz jim organizátoři nabídli nový interaktivní obsah, který Sušiče provedl den po dni měsícem bez alkoholu. Vycházel přitom z pocitů a názorů účastníků předešlých ročníků. Každý den jedno téma nebo praktický tip pro zkvalitnění života v oblasti času, vztahů, odpočinku či financí. Osvětová kampaň tak šla nad rámec pouhé abstinence a snažila se těm, kteří mají zájem a vůli udělat si náhled na své pití či jinou závislost, nabídnout maximální motivaci po celý únor.
Kampaň podporují Ministerstvo zdravotnictví ČR, Úřad vlády České republiky, Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (KAD), Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), společnost Podané ruce, Ministr zdraví a AquaLife Institute.