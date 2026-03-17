Story TLRS v kampani pro Nextbike sází na rappera SIMILIVINLIFE a 2 000 nových modrých kol

Český bikesharing Nextbike vstupuje do nové sezóny. Do ulic Prahy postupně nasazuje 2 000 nových kol, která doplňují a nahrazují stávající flotilu. Zároveň spouští kampaň od agentury Story TLRS. Ta staví na energii rappera SIMILIVINLIFE a ambici posunout vnímání značky směrem k sebevědomému, současnému „nextlevel“ stylu.
S modernizací přichází nejen technická vylepšení, ale i výrazná vizuální změna – původní šedou nahrazuje na kolech modrá. Komunikační podporu této novinky připravila agentura Story TLRS, která zároveň stojí i za designem nového polepu kol.
Hlavním výstupem kampaně je online image spot, ve kterém hraje prim rapper SIMILIVINLIFE ze seskupení Rychlí kluci. Soundtrackem kampaně je jeho track Chlap, který udává tempo komunikaci. Claim „Nextbike je nextlevel“ definuje ambici celé kampaně – posunout vnímání značky v hlavním městě a dát jí jasný, současný vibe.
„Nechtěli jsme mluvit o bikesharingu jako o kategorii. Chtěli jsme mluvit o Nextbike. Dát lidem důvod, proč si vybrat právě náš brand. Proto jsme šli cestou silného vibeu, hudby, energie a jasného vizuálního světa. Tenhle přístup není jen kreativní konstrukce – vychází z naší firemní kultury, která je odvážná, přímočará a plná energie,“ říká Dan Rambousek, CMO značky Nextbike.
Kromě hlavního image spotu vznikla řada kratších formátů a adaptací pro sociální sítě. Další samostatné spoty komunikují mimo jiné také fakt, že jízda může být pro uživatele zdarma díky propojení účtu s kartami MultiSport, Lítačka nebo ISIC.
Režie se ujal Michael Nováček, fotografie pro statické vizuály kampaně nafotil Jakub Zeman, který se nedávno umístil v žebříčku Forbes 30 pod 30. Produkci zastřešilo hdhd studio, producentem projektu byl Petr Vančata.
Kampaň poběží šest měsíců a kromě digitálních kanálů se objeví i na OOH nosičích po celé Praze. Součástí bude také influencerská spolupráce a během léta naváže další ročník aktivace Nextbike výzva.
„Strategickým cílem je dlouhodobé budování značky Nextbike v Praze a její jasné odlišení od konkurence. Ambicí je, aby se nová modrá kola stala přirozenou součástí městského vizuálu a aby si lidé značku spojovali s konkrétním vibem – sebevědomým, dynamickým a současným,” doplňuje Creative Director Barbora Ivánová.
Dnes působí Nextbike ve více než 50 českých městech a obcích a provozuje flotilu přes 9 000 městských kol a elektrokol. Aktuální krok představuje komplexní obnovu pražské flotily, její výrazné navýšení i paralelní investici do dlouhodobého budování značky prostřednictvím kampaně.
Vizitka kampaně:
- Kreativní agentura: Story TLRS
- Značka: Nextbike
- Account Director: Denisa Vo Kadaně
- Creative Director: Barbora Ivánová
- Influencer Director: Karolína Křtěnová
- Media Director: Diana Augustinová
- Account Manager: Kateryna Vodolazka
- Copywriter: Maroš Hamorský, Tereza Vlčáková
- Art Director: Matúš Kertés, Marek Hvolka
- Influencer Manager: Markéta Malíšková
- Strategist: David Petrbok
- Produkce: HDHD studio
- Producer: Petr Vančata
- Režisér: Michael Nováček
- Fotograf: Jakub Zeman
- DOP: Michal Jurasek, Vojta Sysel