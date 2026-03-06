Stink social představuje svůj první plně AI generovaný spot pro Čočkýnu

Produkční společnost Stink a její oddělení pro digital native content pod názvem „Stink social“ ve spolupráci s Alexem J. Jindrákem z Modified.Studio realizovala svůj první plně AI generovaný reklamní spot. Klientem je český FMCG startup Čočkýna, za kterým stojí jeho zakladatel a CEO Jan Pohořelý.
Projekt vznikl jako odpověď na rychle se vyvíjející technologické prostředí a potřebu systematicky integrovat AI nástroje do profesionální produkční praxe. Cílem bylo vyzkoušet možnosti nástrojů a nastavit funkční model výroby, který obstojí nejen technologicky, ale i kreativně a produkčně.
Autorem scénáře je Pavel Brůček (režisér, Stink). Na finální podobě spotu se kreativně podílel multidisciplinární umělec Alex J. Jindrák, zakladatel Modified.Studio. Spot je kompletně vytvořen pomocí umělé inteligence – obraz, zvuk i hudba vznikly prostřednictvím AI nástrojů pod kreativním dohledem týmu vedeného Alexem Jindrákem.
„Čočkýna nám byla sympatická přímočarou komunikací, invencí a minimalistickým charakterem produktu. Vážíme si důvěry, kterou nám Jan Pohořelý svěřil. Věřím, že jsme pro Čočkýnu vytvořili důstojnou kampaň, která by pro firmu na začátku své cesty nebyla standardním výrobním procesem realizovatelná,“ uvádí režisér Pavel Brůček.
„Se zadavatelem Janem Pohořelým jsme se dohodli, že produkce nebude uspěchaná. Cílem bylo důkladně otestovat výrobní proces, identifikovat slepé cesty a porovnat specifika AI workflow s klasickou filmovou produkcí. Výsledkem je nastavení výrobního standardu, který chce Stink social dále nabízet klientům,“ říká EP Stink Jakub Sláma.