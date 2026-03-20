Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Staropramen prodlužuje partnerství s českou fotbalovou reprezentací a spouští kampaň REPRE TĚ POTŘEBUJE

Staropramen stvrdil partnerství s českou fotbalovou reprezentací a zároveň přichází s novou kampaní REPRE TĚ POTŘEBUJE, která staví fanoušky do centra dění. Pivovary Staropramen a Fotbalová asociace České republiky (FAČR) na tiskové konferenci 17. března oznámily prodloužení spolupráce až do června 2029. Potvrzení partnerství přichází v době, kdy českou reprezentaci čekají klíčové barážové zápasy o postup na mistrovství světa.

Kampaň vychází z jednoduché myšlenky, že reprezentace není jen o hráčích na hřišti, ale i o fanoušcích. Staropramen ji realizuje formou interaktivního, personalizovaného videa, ve kterém se divák stává součástí reprezentace a aktivně ovlivňuje vývoj příběhu.

„Snažili jsme se přinést kampaň, která zaujme na první dobrou, je zábavná, nápaditá a stojí na síle společných momentů – ty totiž k pivu i fotbalu patří úplně přirozeně. V personalizovaném videu se fanoušek během pár kliknutí ocitne ‘v týmu’ – zadá jméno, nahraje fotku a rozhoduje, jak se děj vyvine. Je to hravý formát, který diváka rychle vtáhne do děje, a díky různým scénářům má přirozeně chuť pustit si video znovu a vyzkoušet další varianty. REPRE TĚ POTŘEBUJE je férová výzva i poděkování. Říkáme tím: patříte do hry. Chceme s fanoušky sdílet emoce, které dělají fotbal fotbalem – a být u toho jako značka, která tyhle chvíle přirozeně spojuje,“ říká Zuzana Žabecká, Brand Manager, Pivovary Staropramen.

Kampaň odstartovala 17. března a běží napříč online prostředím – na YouTube, sociálních sítích a v bannerových formátech – i v kinech CineStar. Klíčovou navigační roli má QR kód, který vede přímo na repre.staropramen.cz s interaktivním videem. V příběhu se objevují také Petr Švancara a Luděk Zelenka, kteří dodávají kampani autentický fotbalový kontext a lehkost. Součástí kampaně je také spotřebitelská soutěž. V jejím prvním kole mohou fanoušci vyhrát vstupenky na barážový zápas Česko vs. Irsko, v dalších kolech pak například projektor nebo půlroční předplatné OnePlay.

Načasování kampaně i oznámení prodloužení spolupráce není náhodné. Českou reprezentaci čekají v závěru března klíčové barážové zápasy o postup na mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě, tedy moment, kdy se pozornost fanoušků přirozeně soustředí právě na národní tým. Staropramen tak navazuje na partnerství, které trvá od roku 2019 a dál ho rozvíjí i směrem k aktivnější práci s fanoušky.

„Máme radost, že můžeme stát po boku české reprezentace i v nadcházejících letech a držet týmu palce v klíčových zápasech,“ dodává Žabecká.

Staropramen nově rozšiřuje partnerství i na ženskou reprezentaci. Je to přirozený krok, protože ženy dnes hrají důležitou roli jak na hřišti, tak mezi fanoušky, a jsou tak nedílnou součástí komunity.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-11
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-11
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Matěj Hušek1
Komunita a lidé
Hušek: Z Lidé.cz chceme vybudovat evropskou sociální síť
iStock
Analýzy a data
Generace alfa jako hybná síla trhu
iStock_Luxus
Zadavatelé a značky
Architektura hodnoty: Marketing luxusních značek

MAM Exkluzivně v časopise

Photojournalist documenting war and conflict
Zadavatelé a značky
Válka a konec neutrality. Jak komunikovat během válečného konfliktu?
Václav Moravec
Média a trh
Kauza Moravec ukázala, že lidé přestali chápat média
pexels-cottonbro-4865515
Analýzy a data
Výzkum APRA: Co motivuje mladé zůstat v PR?
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Souboj-spotu_02-unor_1440x400
Akce a soutěže
Únorový MAM Souboj spotů je tu. Nešikovný manžel soupeří s olympijským lyžařem i českými filmaři
Dentsu ČRo
Kreativita a kampaně
Agentura Dentsu Creative zvítězila v tendru Českého rozhlasu. Zajistí mu komplexní marketingové služby na příští čtyři roky
3_Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí originální novinku Nulku
Kreativita a kampaně
Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí novinku Nulku
Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
Souboj-spotu_02-unor_1440x400
Akce a soutěže
Únorový MAM Souboj spotů je tu. Nešikovný manžel soupeří s olympijským lyžařem i českými filmaři
Dentsu ČRo
Kreativita a kampaně
Agentura Dentsu Creative zvítězila v tendru Českého rozhlasu. Zajistí mu komplexní marketingové služby na příští čtyři roky
3_Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí originální novinku Nulku
Kreativita a kampaně
Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí novinku Nulku
Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ