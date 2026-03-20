Staropramen prodlužuje partnerství s českou fotbalovou reprezentací a spouští kampaň REPRE TĚ POTŘEBUJE

Staropramen stvrdil partnerství s českou fotbalovou reprezentací a zároveň přichází s novou kampaní REPRE TĚ POTŘEBUJE, která staví fanoušky do centra dění. Pivovary Staropramen a Fotbalová asociace České republiky (FAČR) na tiskové konferenci 17. března oznámily prodloužení spolupráce až do června 2029. Potvrzení partnerství přichází v době, kdy českou reprezentaci čekají klíčové barážové zápasy o postup na mistrovství světa.
Kampaň vychází z jednoduché myšlenky, že reprezentace není jen o hráčích na hřišti, ale i o fanoušcích. Staropramen ji realizuje formou interaktivního, personalizovaného videa, ve kterém se divák stává součástí reprezentace a aktivně ovlivňuje vývoj příběhu.
„Snažili jsme se přinést kampaň, která zaujme na první dobrou, je zábavná, nápaditá a stojí na síle společných momentů – ty totiž k pivu i fotbalu patří úplně přirozeně. V personalizovaném videu se fanoušek během pár kliknutí ocitne ‘v týmu’ – zadá jméno, nahraje fotku a rozhoduje, jak se děj vyvine. Je to hravý formát, který diváka rychle vtáhne do děje, a díky různým scénářům má přirozeně chuť pustit si video znovu a vyzkoušet další varianty. REPRE TĚ POTŘEBUJE je férová výzva i poděkování. Říkáme tím: patříte do hry. Chceme s fanoušky sdílet emoce, které dělají fotbal fotbalem – a být u toho jako značka, která tyhle chvíle přirozeně spojuje,“ říká Zuzana Žabecká, Brand Manager, Pivovary Staropramen.
Kampaň odstartovala 17. března a běží napříč online prostředím – na YouTube, sociálních sítích a v bannerových formátech – i v kinech CineStar. Klíčovou navigační roli má QR kód, který vede přímo na repre.staropramen.cz s interaktivním videem. V příběhu se objevují také Petr Švancara a Luděk Zelenka, kteří dodávají kampani autentický fotbalový kontext a lehkost. Součástí kampaně je také spotřebitelská soutěž. V jejím prvním kole mohou fanoušci vyhrát vstupenky na barážový zápas Česko vs. Irsko, v dalších kolech pak například projektor nebo půlroční předplatné OnePlay.
Načasování kampaně i oznámení prodloužení spolupráce není náhodné. Českou reprezentaci čekají v závěru března klíčové barážové zápasy o postup na mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě, tedy moment, kdy se pozornost fanoušků přirozeně soustředí právě na národní tým. Staropramen tak navazuje na partnerství, které trvá od roku 2019 a dál ho rozvíjí i směrem k aktivnější práci s fanoušky.
„Máme radost, že můžeme stát po boku české reprezentace i v nadcházejících letech a držet týmu palce v klíčových zápasech,“ dodává Žabecká.
Staropramen nově rozšiřuje partnerství i na ženskou reprezentaci. Je to přirozený krok, protože ženy dnes hrají důležitou roli jak na hřišti, tak mezi fanoušky, a jsou tak nedílnou součástí komunity.