Síla spolupráce, která se odráží ve výsledcích

Dobré kampaně nevznikají náhodou. Stojí za nimi i silné partnerství mezi Sklikem a agenturami.
V Seznamu i letos navazujeme na dlouhodobou spolupráci s Certifikovanými a Ověřenými agenturami. Naše partnerství považujeme za klíčové pro rozvoj prostředí online reklamy. Právě silná partnerská síť s proškolenými agenturními specialisty totiž pomáhá klientům Skliku dlouhodobě dosahovat co nejlepších výsledků.
Základem naší spolupráce je sdílení know-how a pravidelná komunikace. S agenturními týmy sdílíme novinky z trhu i Skliku a průběžně je vzděláváme, aby mohly držet krok s rychlým vývojem digitálního marketingu. Agentury to pak promítají do efektivnějších kampaní pro své klienty.
Velkou roli hraje i osobní kontakt. Proto i letos navazujeme na loňská setkání a vyrážíme za partnery do regionů. V dubnu se potkáme v Hradci Králové, Ostravě, Brně i Praze. Právě osobní setkání nám pomáhají lépe porozumět potřebám agentur, sdílet zkušenosti z praxe i rozvíjet přátelské vztahy. A ohlasy účastníků potvrzují, že setkání v offline módu mají smysl.
Na setkání v regionech naváže na konci května konference Sklik Expert fórum o novinkách v Skliku a aktuálních trendech v online reklamě. Už desátý ročník akce pro stovky PPC specialistů proběhne v prostoru DOX+. Součástí programu bude nově i předání ocenění Agenturní spolupráce roku pro nejlepší Certifikované a Ověřené agentury.
Kromě toho letos pracujeme na dalším rozvoji partnerského programu i nových formách podpory, které agenturám usnadní práci a otevřou pro ně nové příležitosti k růstu. A to je dobrá zpráva pro inzerenty, kteří tak mají jistotu, že díky spolupráci s Certifikovanou nebo Ověřenou agenturou budou jejich kampaně v rukách opravdových profíků.