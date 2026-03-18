Rovnost za mřížemi. Belgická kampaň upozorňuje na genderový pay gap s nadsázkou

V Belgii vydělávají ženy o pětinu méně než muži, ovšem s jednou jedinou výjimkou. Ta se týká věznic. Na tento paradox upozorňuje nová kampaň organizace ZIJKANT, která s humorem ukazuje, jak daleko jsou ženy ochotné zajít pro rovné odměňování.
V Belgii si ženy stále vydělávají v průměru o 20 procent méně než muži napříč všemi obory. Existuje však jedno překvapivé prostředí, kde tento rozdíl neplatí, a to věznice. Právě tam jsou mzdy za práci pevně stanovené a rovné bez ohledu na pohlaví.
Na tento paradox upozorňuje nevládní organizace ZIJKANT, která 12. března, na Den rovného odměňování, spustila svou každoroční kampaň za odstranění genderového pay gapu. Letos sází na výrazný a odlehčený přístup: v humorném spotu ukazuje, jak daleko jsou ženy ochotné zajít pro spravedlivé odměňování, tedy, že se klidně nechají zavřít do vězení, jestli to je jediným místem, kde je platová rovnost.
Kreativu připravila agentura Mortierbrigade, režie se ujalo duo Lionel a Goldstein ve spolupráci s produkcí Czar. Kampaň je od 12. března nasazena v televizi, kinech a na digitálních plochách po Belgii.