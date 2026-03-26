Revolut spouští v Británii novou kampaň. Sází na Grahama Nortona a redefinuje, co znamená „banka“

Fintechová společnost Revolut vstupuje do nové fáze své komunikace na britském trhu. Po získání bankovní licence ve Velké Británii a s více než 13 miliony lokálních klientů představila kampaň „Welcome To My Bank“, která má ambici změnit pohled veřejnosti na tradiční bankovnictví.
Tváří kampaně se stal britský populární moderátor Graham Norton, známý pro svůj osobitý humor, který se v televizních obrazovkách v rámci jeho Graham Norton Show objevuje už od roku 2007. V hlavním spotu kampaně Norton opouští televizní studio a v netradičním vizuálu, v sedle koně, ironicky komentuje klišé a neurčitá sdělení typická pro reklamy bank.
„Vítejte v mé bance. Ano, Revolut je banka. Ale co je to vlastně banka? Je to jen místo, kde si ukládáte peníze? Je to o lidech? Je to zítřek, ale už dnes? Nebo bychom se měli na to, co banka je, podívat trochu jinak? Hmm? Chcete to promyslet při poklidném cvalu? Pojďte. Je to metafora,“ říká ve spotu.
Kampaň byla vytvořena ve spolupráci s agenturou Anomaly a stojí na značkové linii „Banking & Beyond“. Revolut je zde prezentován nejen jako místo pro bankovní služby, ale jako ekosystém životního stylu, kde se propojuje utrácení, spoření, investování, cestování a další oblasti.
Kampaň startuje napříč televizí, digitálními kanály, sociálními sítěmi a online videem ve Velké Británii. Hlavní spot doplňuje širší sada obsahu, která má přinést „jedinečný hravý styl Grahama Nortona publiku po celé zemi“.
„Při spuštění naší první kampaně jako britské banky jsme potřebovali hlas, který rezonuje v každém obývacím pokoji v zemi. Graham je dokonalým mostem. Je to známá osobnost, která vždy dělala věci po svém. Představuje přesně to, za čím Revolut stojí: banku, která je sofistikovaná, bezpečná a přímočará, a nikdy se neskrývá za žargonem,“ uvádí Antoine Le Nel, Chief Marketing and Growth Officer ve společnosti Revolut.
„Revolut je vyzývatelská značka, kterou si osvojil a oblíbil mainstream. Graham je přesně takový také. Touto kampaní jsme chtěli předat jednoduché sdělení o bankovnictví způsobem, který nechá vyniknout osobnost obou,“ dodává Toby Allen, Chief Creative Officer v agentuře Anomaly.