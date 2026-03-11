Zadavatelé a značky
Organizace Pod svícnem upozorňuje v nové kampani na násilí na mužích

  Doporučujeme

I muži mohou plakat. Přestože se jedná o „silnější“ pohlaví, každý desátý muž čelil během svého života domácímu nebo sexualizovanému násilí. Iniciativa Pod Svícnem proto spouští novou osvětovou kampaň.

Michaela Studená, spoluzakladatelka iniciativy, mimo jiné upozorňuje, že domácí nebo sexualizované násilí zažilo 11 % mužů, že nejčastějším agresorem bývá matka nebo že se nejčastěji týká dětí mezi 6. a 10. rokem.

Jádrem kampaně je emotivní spot, který rozvíjí motiv „chlapi (ne)pláčou“ a upozorňuje, že agresory bývají ti nejbližší – rodiče, partnerka nebo potomci. A stejně jako v případě předchozí úspěšné kampaně Podej ruku, která získala řadu tuzemských i mezinárodních ocenění, se sdružení snaží téma posunout i legislativně. Přichází proto i s návrhy na větší ochranu dětí – Lex Mareček.

Jsem kapitalistka v nezisku a dává mi to smysl, říká Michaela Studená v rozhovoru, který jsme publikovali v Marketing & Media číslo 51-52/2025. Přečíst si ho můžete zde.

Redakce MAM

