Ontario spouští kampaň od VCCP a MediaSafari

Ontario, vlastní značka superprémiových krmiv sítě Super zoo, spouští svou dosud nejvýraznější komunikační kampaň s cílem posílit povědomí o značce. Kampaň vznikla ve spolupráci s kreativní agenturou VCCP a mediální agenturou MediaSafari.

Česká značka krmiv Ontario spouští svou dosud nejvýraznější komunikační kampaň s ambicí stát se první volbou pro majitele psů a koček. Má za cíl značku zviditelnit na trhu a posílit její pozici v kategorii suchého krmiva v síti Super zoo. „Ontario je jeden z nejdůležitějších brandů v portfoliu Super zoo. Staví na filozofii mazlíčka jako člena rodiny a chceme, aby se stalo první volbou pro zodpovědné a edukované chovatele,“ říká Michaela Grasserová, Group Brand Manager Elbeville & Ontario.

Strategie kampaně vychází z přesvědčení, že i když s námi psi a kočky žijí tisíce let, stále si v sobě nesou silné instinkty a kus divoké přírody. Kreativní koncept „100% v plné síle“ proto vizuálně propojuje dva světy, které jsou pro značku klíčové – domácí pohodu a drsnou kanadskou divočinu. „Pracovali jsme s kontrastem mezi divokostí a domestikovaností. Chtěli jsme ukázat, že v každém mazlíčkovi je stále kus přírody, i když to tak občas nevypadá,“ říká Lazo Raftovski, Planning Director VCCP.

Vizuální podoba kampaně vznikla kombinací klasického natáčení a generativních nástrojů, které umožnily vytvořit svět propojující domácí prostředí s kanadskou krajinou. Výsledkem je vizuální styl vycházející z designu obalů Ontario, kde je motiv přírody dlouhodobě přítomný. Režie se ujal Jan Chramosta, produkci zajistila společnost Final2.

Spolupráce vzešla z výběrového řízení, v němž VCCP zvítězila v tandemu s mediální agenturou MediaSafari. „Skvělý nápad bez správné distribuce je jako krmivo, které nikdo nenajde na regále. Naším úkolem je zajistit, aby se Ontario dostalo před správné lidi, ve správný moment a ve správném kontextu,“ říká Eduard Krečmar, Strategy Director MediaSafari.

Kampaň běží od 16. března 2026 napříč televizí, online formáty, sociálními sítěmi i in-store prostředím prodejen Super zoo. Součástí jsou 15vteřinové televizní spoty, sponzoring, digitální video formáty, bannery a spolupráce s influencery. Komunikaci doplňuje rozsáhlá in-store komunikace ve všech prodejnách Super zoo, speciální instalace s fotokoutkem, Ontario food truck nebo psí a kočičí eventy.

