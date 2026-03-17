Od babičky po kraba: XXXLutz v nové kampani vsadil na tanec

Nová kampaň prodejce nábytku XXXLutz žije tancem. V šesti spotech tančí všichni – od psa, po babičku i kraba. Nový rytmus dostal i tradiční slogan „Větší výběr, lepší ceny!“.

Výraznou částí komunikační kampaně je šest nových spotů, které se postupně v průběhu roku objeví v reklamních blocích stanic skupiny Prima. Hlavními prvky kreativy z dílny rakouské reklamní agentury Demner, Merlicek & Bergmann je XXXL tanec, rodina Putz a ikonická červená židle.

„Chceme představit nakupování u nás jako zážitek. Využitím účinkujících různého věku se snažíme oslovit naši širokou cílovou skupinu napříč všemi generacemi,” uvádí Blanka Smolíková, marketingová manažerka XXXLutz.

Samotné natáčení proběhlo v červenci loňského roku ve Vídni, a to v několika lokalitách poblíž zámku Schönbrunn, v ulicích města i v obchodním domě. Celkem vzniklo šest variant spotů – univerzální, kuchyňský, ložnicový, akční, slavnostní a blackshoppingový.

O adaptaci do češtiny a slovenštiny se postarala zlínská IS Produkce a pražská Alma Production. Za českým i slovenským zněním písně se skrývá Peter Pecha. Za hlasem kampaně zůstávají osvědčení Petr Neskusil a Juraj Bernáth.

Kampaň využívá silný mediální mix – vedle televizní reklamy také online komunikaci, rádio, tisk a sociální sítě. Právě na sociálních médiích chce značka odstratovat XXXL tanec. „V plánu je zapojit jak stávající content creatory, tak oslovit i influencery v obou zemích,“ dodává Blanka Smolíková.

