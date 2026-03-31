O2 oživuje pomocí umělé inteligence legendární reklamu Eurotelu

Ikonický spot „Více ze života“ se po 28 letech vrací s AI-rekonstruovanými záběry, simulovanými FPV drony a novou verzí hudby skladatele Ondřeje Soukupa.
O2 představuje novou komunikační kampaň, která vzdává hold jedné z nejznámějších českých reklam – minutovému spotu Eurotelu „Více ze života“ z konce 90. let. Původní reklamu, kterou natočil režisér a kameraman dokumentu Baraka Ron Fricke a k níž složil hudbu skladatel Ondřej Soukup, nyní O2 přetváří do nové podoby. Využívá umělou inteligenci v kombinaci s tradičními produkčními technologiemi a reálnými herci. Kampaň nese motiv Nejlepší mobilní sítě od O2, potvrzené v Ookla Speedtest Awards 2025.
Dvacet let na českém trhu
O2 letos slaví dvacáté výročí na českém telekomunikačním trhu. Značka, která vznikla sloučením Eurotelu a Českého Telecomu v roce 2006, dnes spojuje miliony zákazníků na nejmodernější síti v zemi. Právě toto výročí se stalo příležitostí k neobvyklému kreativnímu rozhodnutí: vrátit se ke kořenům a oživit reklamu, která na přelomu tisíciletí definovala mobilní komunikaci.
Hlavní sdělení kampaně „Nejlepší síť v Česku. Už dvacet let vás spojujeme. O2.“ propojuje nostalgii s reálnými výsledky hodnocení mobilní sítě. O2 totiž nedávno získalo ocenění Ookla Speedtest Awards za nejlepší mobilní síť a nejrychlejší 5G v České republice za 2. pololetí 2025.
Ikona české reklamy se vrací
Původní spot Eurotelu „Více ze života“ je jedním z nejzapamatovatelnějších reklamních počinů v české reklamní historii. Reklamu natočil Ron Fricke, režisér a kameraman oceňovaného vizuálního dokumentu Baraka, a hudbu k ní složil Ondřej Soukup, dvojnásobný držitel Českého lva a autor hudby k oscarovému filmu Kolja. Spot se vyznačoval leteckými záběry české krajiny z vrtulníku, slovansky laděnou instrumentální hudbou s charakteristickým zvukem flétny, dívčím sborem a útržky telefonních hovorů v pozadí.
„K původnímu spotu jsme přistoupili s respektem jako k dědictví značky. Průzkum nám totiž ukázal, že téměř 30 % lidí ve věkové skupině 36–44 let si ho i po tolika letech pamatuje. Více než čtyři pětiny dotázaných považuje AI remake za dobrý nápad. To nám potvrdilo, že jsme trefili správný směr,“ říká David Daneš, ředitel marketingu O2.
Produkce za pomocí umělé inteligence má bez pochyby stále svoje limity. „Divácké testy v průběhu tvorby kampaně nám nicméně ukázaly, že pro diváka je nejdůležitější příběh a emoce,“ vysvětluje David Daneš. „Díky pretestování jsme již v přípravě dokázali některé záběry lépe odladit. Spot budeme i dál v průběhu kampaně vylepšovat podle zpětné vazby od diváků,“ dodá David Daneš.
„Umělá inteligence ovlivňuje i hudbu – dává inspiraci, umí nahradit celý orchestr nebo dokonale vyladit aranžmá. Jenže pořád musíte umět skládat a opravdu vycházet z hudby, ne z algoritmů,“ vysvětluje Ondřej Soukup, hudební skladatel a autor hudby O2 spotu. „AI je skvělý nástroj pro skladatele, ale bez lidského ucha zůstává jen prázdná melodie bez duše,“ dodává Soukup.
„AI sama o sobě úspěšnou reklamu nedělá. Je to produkční nástroj, stejně jako dříve jiné technologie. Rozhodující je, jestli výsledek funguje pro značku – tedy zda vyvolá pozitivní emocionální reakci, buduje odlišnost a utváří zapamatovatelný dojem. U spotu O2 se ukázalo, že právě tohle funguje velmi dobře, a proto se v testování dostal nad průměr české reklamy,“ vysvětluje Vojtěch Prokeš, šéf výzkumu Behavio.
Jak AI proměnila produkci kampaně?
Nová verze spotu zachovává DNA originálu, ale přináší zásadní inovace v produkčním procesu:
- Repliky záběrů s pomocí AI. Pro tvůrčí tým bylo důležité podvědomé rozpoznání původních záběrů a respekt k původnímu spotu. Proto byl celý původní spot zrekonstruován obraz po obrazu s využitím umělé inteligence, aby nová verze vizuálně odpovídala originálu a vyvolávala stejný emocionální efekt – jen v moderním rozlišení a s aktuální filmovou a vizuální estetikou.
- Reálné lidské emoce. Cílem bylo zachovat autentické lidské emoce. Proto jsme se rozhodli hlavní postavy natočit klasicky ve studiu na kameru.
- Simulace FPV dronů místo vrtulníku. Letecká kamera, která v roce 1998 vyžadovala vrtulník s kreativním ředitelem agentury Leo Burnett na palubě, byla nahrazena simulací FPV dronů. Trychtýřovitý efekt FPV videa, nízké průlety nad zemí a možnost prudce přiletět nebo proletět k subjektu přinášejí záběrům novou dynamičnost, která originálu chyběla.
- AI-asistovaná hudba ve spolupráci s autorem originálu. Hudbu k nové verzi upravil přímo Ondřej Soukup, autor původní skladby. S pomocí AI byla vytvořen nová moderní verze skladby, která zachovává původní motiv, ale dokáže do aranže přidat dynamičnost a doplnit vokální linku. Výsledkem je několik verzí, z nichž každá zachovává charakteristický zvuk flétny, ale posouvá zvuk do současnosti.
- Unikátní AI hybridní tým. „Klasická produkční studia nedokázala udržet aktuální tempo, takže jsme vytvořili vlastní hybridní AI Production divizi pod vedením Ondřeje Křišťana a AI ideamakera Martina Paseckého. Vsadili jsme na kombinaci silné myšlenky, řemesla, filmového know-how a lidí, kteří mají odvahu tvořit jinak. Cílem nebylo ‚zkoušet AI‘, ale vytvořit špičkový spot, který by bez AI nevznikl nebo by to trvalo násobně déle,“ říká Dagmar Mikšíková, ředitelka kreativní agentury Free Andy. „Nápad a řemeslo jsou základ. AI je nástroj, který se v talentovaných rukou násobí. Proto jsme do týmu oslovili režiséra Maxe Turka a fotografa Matúše Thóta,“ dodává Dagmar Mikšíková.
Od telefonních hovorů k připojeným zařízením
Jedním z hlavních prvků původní reklamy byly útržky telefonních hovorů v pozadí. V nové verzi tvůrci tento motiv aktualizovali: na rozdíl od roku 1998, kdy jedinou technologií byl přenos hlasu, dnes síť umožňuje videohovory, odesílání dat, AI asistenty, ale i O2 Connect – další připojená zařízení na jeden mobilní tarif. Právě O2 Connect je jedním z klíčových produktových sdělení kampaně: možnost připojit k jednomu mobilnímu tarifu tablet, chytré hodinky nebo chytrý obojek.
Marketingová kampaň
Kampaň startuje 1. dubna a poběží čtyři měsíce. Lidé se s ní setkají v televizi (spoty o délce 60, 30 a 15 sekund), onlinu, tisku, na venkovních plochách, sociálních sítích i v O2 Prodejnách. Komunikaci nejlepší sítě doplňují sdělení o ocenění OOKLA Speedtest a funkci O2 Connect, díky které mohou zákazníci na data ze svého mobilního tarifu bezplatně připojit i další zařízení. Připravují se i extra zacílené kreativy pro lokální venkovní reklamu nebo speciální Youtube formáty spojené s Mistrovstvím světa ve fotbale.
Vizitka kampaně:
- Free Andy AI Production – Ondřej Křišťan / Maxmilián Turek/ Matúš Tóth
- Dagmar Mikšíková – vedení týmu, Žofie Drugdová – realizace kampaně
- Filmová produkce kampaně: Boogie Film
- Režisér: Maxmilián Turek
- Animace a Obrazová Postprodukce: Alien studio
- Zvuková produkce: KABELOVNA Studios