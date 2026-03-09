Zadavatelé a značky
O2 arena představuje novou mobilní aplikaci. Jednu brána do světa tří pražských koncertních hal

O2 arena představuje novou mobilní aplikaci, která se stává digitální bránou do programu, tipů na akce a exkluzivních zajímavostí ze tří pražských hal – O2 areny, O2 universa a Fora Karlín.

Nová aplikace nabízí návštěvníkům kompletní přehled programu a zároveň možnost nákupu vstupenek, které mají následně jednoduše uložené přímo ve svém mobilu. Uživatelé mají také přístup k novinkám, oznámením o nových akcích, a i k zajímavostem ze světa hudby, sportu a hvězd vystupujících v halách O2.

Tím však podle O2 vývoj aplikace nekončí. Již nyní probíhá příprava objednávkového systému občerstvení, jehož cílem je ještě více zpříjemnit návštěvu veřejných pater. Během několika měsíců si budou moci návštěvníci objednat občerstvení předem na vybraných pick-up pointech nebo si jej nechat doručit přímo na svá místa – do konkrétních sektorů, řad a sedadel.

„Vývoj aplikace jsme měli dlouhodobě v plánu a jsem rád, že se nám podařilo tento cíl konečně naplnit. Zároveň ji ale vnímáme spíše jako začátek – ve vývoji aplikace budeme pokračovat a postupně přidávat další prozákaznické služby,“ říká Robert Schaffer, předseda představenstva společnosti Bestsport, která všechny tři haly spravuje.

Aplikace vznikla ve spolupráci se společností Ticketportal. „Těší nás, že jako dlouhodobý partner O2 areny můžeme naše spojenectví stvrdit dalším technologickým milníkem. Ticketportal pod vedením skupiny PLG připravuje pro rok 2026 rozsáhlou sérii produktových změn a inovací pro zákazníky. Nová aplikace pro O2 arenu je v tomto ohledu skvělým startem a představuje pouze špičku ledovce nové éry, do které právě vstupujeme,“ komentuje vznik aplikace Lucia Bočánková, COO, PLG Czech Republic. Aplikace je již nyní ke stažení pro operační systémy Android a iOS.

