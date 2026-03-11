Nové královské sklo od Ronyho Plesla vstupuje na scénu v kampani s Bolkem Polívkou

Královský pivovar Krušovice otevírá novou kapitolu své vizuální identity a představuje krušovický půllitr navržený českým designérem Ronym Pleslem. Vytvořen byl exkluzivně pro celé portfolio značky včetně prémiového ležáku Krušovice Bohém.
Půllitr byl navržen tak, aby se odlišil, ale jeho design byl zároveň v souladu se všemi atributy, které musí splňovat pro dokonalé načepování piva. Krušovice tak díky němu ke konzumentům podle pivovaru od výčepu dorazí v té nejlepší kvalitě. Uvedení půllitru doprovází kampaň s názvem Klenot, v níž Bolek Polívka – ztělesnění českého bohémství – ukazuje, že krušovický klenot dosahuje své dokonalosti až ve chvíli, kdy se v něm zajiskří zlatavé pivo.
Design nového půllitru vychází z obrysů divadelní opony a královského hermelínu. Svislé facety odkazují na tradici broušeného českého křišťálu a nechávají barvu i jiskru piva vystoupat až k samotnému okraji.
„Nový krušovický půllitr jsem vnímal jako objekt nesoucí slavnostní napětí i tichou vznešenost okamžiku. Chtěl jsem, aby ústředním motivem byla samotná korunka, oproštěná od nápisu i dalších znaků. Pracoval jsem s myšlenkou, aby se královský pivovar Krušovice představil jemným, avšak sebevědomým symbolem, který svou noblesou obstojí sám o sobě,“ říká Rony Plesl, český designér a sochař.
Tuto filozofii promítnul Plesl do každého detailu. Asymetrické ucho – z jedné strany kulaté, z druhé ploché – nese hrdě letopočet založení pivovaru a podtrhuje spojení tradice s moderním, sebevědomým výrazem.
Strategický krok pro celé portfolio
Nový půllitr je důležitým prvkem dlouhodobé strategie značky Krušovice. Sjednocení pod symbolem korunky má posílit prémiové vnímání značky napříč segmenty a vytvořit jasně rozpoznatelný vizuální kód. „Nový půllitr představuje sjednocující prvek nejen pro prémiový ležák Krušovice Bohém, ale pro celé naše portfolio. Korunka se stává silným a jasně rozpoznatelným symbolem, který propojuje tradici s moderním designem a posiluje vnímanou kvalitu, prémiovost i majestátnost značky. Současně zjednodušuje vizuální komunikaci a dává našemu portfoliu jednotný a elegantní charakter,“ říká Martina Ježdíková, marketingová ředitelka MMO HEINEKEN.
Stejně jako v kampani k uvedení prémiového ležáku Krušovice Bohém v roce 2023, i tentokrát má v reklamním spotu své zastoupení herec Bolek Polívka.
Na piedestalu, na sametovém polštáři, spočívá nový půllitr jako vzácný klenot. Kamera bloudí ateliérem plným intelektuálů, kteří v minimalistickém tvaru a noblesních liniích hledají hluboké významy. „Je úžasný… monumentální,“ zaznívá mezi hosty. Vzápětí však přichází zlom – půllitr mizí a ateliérem se šíří panika
Tak začíná nový spot značky Krušovice s názvem Klenot. Dynamický příběh s lehkou nadsázkou a dramatickou stylizací vrcholí odhalením „pachatele“ (Bolka Polívky), který si půllitr odnáší, aby si do něj nechal načepovat pivo od autora designu, Ronyho Plesla. Teprve ve chvíli, kdy se zlatavé pivo zvedá k okraji, Polívka uznale prohlásí: „Je dokonalý.“
Kontrast mezi okázalým světem umělecké vernisáže a prostým aktem čepování piva podtrhuje podle pivovaru hlavní sdělení kampaně – skutečná hodnota se naplňuje až ve chvíli, kdy se design potká s poctivým obsahem.
Pro veřejnost bude nové krušovické sklo dostupné v řadě provozoven po celé České republice od soboty 14. března.