Nové album i velká spolupráce: Redzed spojuje síly s Monster Energy

Český fenomén rapové a metalové scény Redzed, jehož tracky sbírají stovky milionů poslechů po celém světě, se stal oficiálním ambasadorem značky Monster Energy. Spolupráce přichází v momentě, kdy Redzed vydává své nové, v pořadí deváté studiové album Darkside Fanatic.
Novinka Darkside Fanatic představuje další posun v Redzedově tvorbě. Album kombinuje tvrdý rap s kytarovými riffy, údernými beaty a charakteristickými temnými refrény, které definují jeho zvuk a opět posouvají hranice underground rapu. Lyricky se deska pohybuje na hraně spiritualismu, nadpřirozena a temných zákoutí lidské duše. Vizuální identitu podtrhuje cover focený na ikonickém poutním místě Hora křížů v Litvě, který umocňuje celkovou atmosféru projektu.
Album vyšlo ve středu společně s videoklipem k tracku „Ultimate Grave“, na kterém spolupracoval s americkým rapperem Chettou z labelu G59. Syrová energie skladby se propisuje i do vizuálu, který propojuje streetovou rapovou kulturu s pekelnou estetikou inspirovanou Diablem.
Spojení s Monster Energy je pro Redzeda přirozeným krokem. „Spolupráce s Monster Energy za mě skvěle sedí do koncepce rap metalu. Dost tomu hraje do karet, že na koncertech vypouštíme bestii. Unleash the Beast!“ říká Redzed.
Monster Energy dlouhodobě podporuje osobnosti, které formují svou scénu a přinášejí do ní vlastní energii, styl a autenticitu. „Redzed je přesně ten typ umělce, který stoprocentně zapadá do Monster Energy family. Má svůj originální, jasně definovaný styl, neskutečnou energii na stage i mimo ni a neustále posouvá hranice své tvorby. Jsme rádi, že ho můžeme přivítat mezi naše ambasadory a být součástí jeho další cesty,“ uvádí marketingový manažer Monster Energy CZ/SK Jan Bárta.
Spolupráce bude zahrnovat podporu Redzedových hudebních projektů, koncertů a další společné aktivity napříč platformami. Křest nového alba Darkside Fanatic proběhne 10. června v Brně na Letní scéně hradu Špilberk a 11. června v Praze před Cross Clubem.