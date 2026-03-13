Zadavatelé a značky
M&S jmenuje Gillian Anderson do nové role Chief Compliments Officer

Na pozici Chief Compliments Officer (CCO) ve společnosti Marks & Spencer nastupuje herečka Gillian Anderson. Tato nová pozice vznikla v rámci nové kampaně Love That!, která oslavuje radost z módy, bydlení a beauty produktů M&S.

Gillian Anderson, známá například ze seriálu Akta X či Koruna, bude mít jako CCO na starosti šířit energii Love That! napříč kategoriemi módy, bydlení a beauty. V jádru této myšlenky totiž stojí jednoduchá úvaha: Když se lidé cítí dobře, projevuje se to i v tom, jak vystupují a jak se prezentují.

Přestože jsou sebevědomí a pocit docenění univerzální lidské potřeby, výzkumy ukazují, že mnoho z nás nedostává komplimenty tak často, jak by si zasloužilo. Právě proto vznikla role Chief Compliments Officer, která má podporovat pozitivní zpětnou vazbu, optimismus a vzájemné propojení – to vše v duchu značky M&S. Komunikace má oslavovat individualitu zákazníků i čistou radost z módy a připomínat, že skvělý „M&S kabát“ nemění jen to, jak vypadáte, ale i to, jak se cítíte.

Kampaň startuje dnes 10. března s oznámením nástupu Gillian Anderson do M&S. Následující den (11. března) bude v Londýně odhalena nová jarní kolekce 2026. Ta bude představena v rámci kampaně, v jejímž středu figuruje také herečka Anderson, která rozdává komplimenty stylově oblečeným ženám. Součástí kampaně bude také série doprovodného obsahu, která ukáže zákulisní práci její asistentky, jejíž plné nasazení je věnováno maximální podpoře vzniku „Love That!“ situací.

„Přivítání Gillian Anderson v roli naší vůbec první Chief Compliments Officer je pro M&S velkým momentem. Její úlohou je představit skvělou dámskou kolekci, přinášet radost a připomínat sílu dobře mířeného komplimentu. Když se nám něco líbí, ve většině případů poté následuje dotaz „Odkud to máš?“. My chceme zákazníkům ukázat, že jeden způsob, jak takový kompliment dostat, je nosit módu od M&S. Tato nová kampaň, kterou spouštíme s úžasnou Gillian Anderson, posouvá naši komunikaci na úplně novou úroveň. V průběhu roku plánujeme další navazující aktivity, které M&S promění ze značky, se kterou jsme vždy žili, v takovou, bez které si život už neumíme představit.“ říká Sharry Cramond, marketingová ředitelka pro módu, bydlení a beauty v M&S.

„Jednoduchý kompliment může člověku skutečně dodat sebevědomí a ovlivnit to, jak se cítí po celý den. V roli Chief Compliments Officer proto chci pomoci, aby takových momentů bylo co nejvíce. Během své kariéry jsem často ztvárňovala ženy plné síly, složitosti i rozporů. I proto jsem začala vědomě přemýšlet o tom, jak se oblékám. Když mi někdo složí kompliment, hodně to pro mě znamená. Způsob, kterým se oblékám, reflektuje to, kým jsem. Upřímná pochvala může změnit nejen to, jak se cítite, ale i to, jak vystupujete, ať už stojíte na červeném koberci, nebo jen ráno vezete děti do školy. A taková vzpruha by rozhodně neměla být vzácností,“ uzavírá Gillian Anderson, nová CCO v M&S.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM Další zajímavé čtení

