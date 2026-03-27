Magazín Amazing slaví 5 let: Cesta od pandemického risku k jubilejnímu dvacátému vydání s novou vizuální identitou

Před pěti lety, v době pandemie, kdy se budoucnost tištěných médií zdála nejistá, vzniklo první číslo magazínu Amazing. Dnes médium oslavuje své malé jubileum. Dvacáté vydání přichází nejen s rekapitulací pětileté cesty, ale především s potvrzením magazínu jako klíčové součásti brandu Amazing Places, což podtrhuje i jeho aktuální výrazný rebranding.
Příběh magazínu Amazing se začal psát v nejméně příznivé době pro cestování i tisk. „První vydání jsme připravovali v období pandemie. Přesto jsme vytvořili produkt, který čtenáře okamžitě zaujal. Že dnes slavíme pět let, vnímáme jako potvrzení toho, že kvalita a autenticita mají na trhu své místo,“ ohlíží se zpět šéfredaktorka Kateřina Černá.
Před vznikem magazínu byla komunikace značky Amazing Places čistě digitální. Cílem bylo vytvořit hmatatelný protipól, který prohloubí vztah s komunitou. Toho se podařilo dosáhnout – z původního doplňku se stal suverénní titul s již 20 vydáními, který odebírá každé místo v Amazing Places. Výsledkem je radikální prodloužení času stráveného se značkou z vteřin na sociálních sítích na desítky minut hluboké pozornosti v offline prostředí. „I díky magazínu jsme vybudovali komunitu, která se k brandu vrací organicky. Dnes vykazujeme 55 % podíl přímé a organické návštěvnosti webu,“ uvádí Kateřina Harcubová , ředitelka marketingu Amazing Places.
Základem distribuce magazínu Amazing je síť více než 550 Kouzelných míst v ČR a na Slovensku. Právě zde, v pokojích a společných prostorách unikátních ubytování, magazín podle značky díky svému nadčasovému obsahu žije i několik let a hosté se k němu opakovaně vracejí. Kromě těchto míst se distribuční síť rozrostla do stovek kaváren, galerií, designových obchodů i na čerpací stanice MOL (300 poboček). Magazín je dostupný také v knihkupectvích Kosmas a Martinus, ve vybraných trafikách nebo skrze přímé předplatné.
Standardní náklad magazínu je přes 5 000 kusů, u speciálních edic pak dosahuje až 10 000 výtisků, přičemž mezinárodní přesah potvrzují i tři anglické mutace pro Grandhotel Pupp. Vedle tištěné verze existuje i digitální edice, která se skrze věrnostní program BeAmazing dostává k dalším 30 tisícům členů komunity Amazing Places.
Nová éra v podobě rebrandingu od Molekula Studio
Jubilejní dvacáté vydání s podtitulem Proměna je milníkem i díky nové vizuální identitě. Autorem původní grafiky i současného redesignu je Jan Kolář z Molekula Studio. Nová podoba magazínu, na které se podílela grafička Šárka Čičková, akcentuje modernizaci, prémiovost a emoce.
„Rozhodli jsme se, že je čas darovat magazínu vlastní tvář, kterou si zaslouží. Vizuální propojení s Amazing Places ustupuje do pozadí, protože už není tak zásadní jako na začátku. Vzali jsme věci, které v magazínu dlouhodobě fungovaly, a kolem nich postavili nový vizuální systém,“ vysvětluje Jan Kolář. „Nové, sebevědomé logo se seříznutou první a poslední literou v sobě nese myšlenku, že pokud je něco skutečně amazing, naplní vás to nadšením, které prostě přesahuje jakýkoliv rámec. Počáteční a poslední písmeno se proto do pomyslného prostoru pro logo jednoduše nevejdou. Tento systém nám dal prostor vytvořit celek, který magazín drží pevně pohromadě, ale nabízí velkou kreativní svobodu,“ uzavírá.
Magazín Amazing v číslech (za 5 let):
- Počet vytištěných stran celkem za 5 let: 18 milionů stran celkem
- Autenticita obsahu: 100 % autorských textů, 70 % vlastních fotografií
- Náklad za 5 let: přes 100 000 výtisků