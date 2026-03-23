LINET si znovu vybírá Outbreak, pro řadu Essenza chystá nová videa

Největší světový výrobce nemocničních a pečovatelských lůžek LINET Group se po dvou letech vrací ke spolupráci s agenturou Outbreak.

Outbreak pro LINET připravuje image a produktové video pro řadu nemocničních lůžek Essenza a samostatné video uvádějící na trh nový, dosud nepředstavený model téže řady. Kampaň bude nasazena na česky, německy, španělsky, francouzsky, italsky, nizozemsky, portugalsky a anglicky mluvících trzích včetně USA.

Produkce kombinuje hranou akci natočenou na LED stěně, AI-generované záběry a 3D CGI animaci. Outbreak pro LINET v předchozích spolupracích vytvořil brand image video vzdávající hold zdravotním sestrám, kampaň The Worst Shift Ever pro lůžko Multicare X určené pro jednotky intenzivní péče, animovaný rotoskopický spot The Wildest Shift pro transportní lůžka a video The Essence of Care pro první generaci modelů řady Essenza.

LINET Group se sídlem v Nizozemsku je největším světovým výrobcem lůžek pro zdravotní a sociální péči s výrobním závodem v Želevčicích u Slaného. Skupina provozuje více než 20 poboček po celém světě, zaměstnává přes 1 800 lidí a její lůžka se používají v nemocnicích a pečovatelských zařízeních ve více než 100 zemích.

