Každá žena jako múza svého střihu: Timo představuje kampaň The Art of BRAve

Česká značka spodního prádla Timo přichází s novou kampaní The Art of BRAve, která oslavuje ženské tělo, jako by bylo uměleckým dílem. Kreativní koncept i vizuály propojují tvořivý svět ateliéru s precizním řemeslem a přirozeností ženské krásy. Múzou a tváří kampaně se stala ambasadorka značky, herečka Aneta Krejčíková.
Nová kampaň Timo s názvem The Art of BRAve staví na silné metafoře: tělo jako plátno, střih jako rukopis a žena jako múza. Prádlo zde nepředstavuje pouze funkční vrstvu, ale stává se výrazovým prostředkem – tichým, a přesto sebevědomým podpisem. „The Art of BRAve je pro nás oslavou ženských křivek v jejich přirozenosti. Ukazujeme, že i spodní prádlo může nést emoci, charakter a jedinečný příběh. Každý střih je výsledkem precizní konstrukce, ale současně i určité odvahy – být vidět, cítit se dobře ve vlastním těle,“ říká kreativní ředitelka Tereza Šikulová.
Vizuální pojetí kampaně tento princip dále rozvíjí a přenáší jej do prostředí ateliéru. Hlavní snímky zachycují herečku Anetu Krejčíkovou v modelech Timo před plátnem, které záměrně zůstává přiznané jako součást scény. Divák tak není postaven před hotový obraz, ale stává se svědkem procesu jeho vzniku. V některých momentech fotografie zobrazují části zákulisí nebo úpravy stylingu. „Vizuály pracují s určitou nedokonalostí a otevřeností, které podtrhují autenticitu kampaně. Stejně jako střih odhaluje a tvaruje křivky, i obraz vzniká postupně – jako kompozice těla, prádla a osobnosti,“ dodává Šikulová.
Sebevědomí nevzniká navenek, ale zevnitř
Ústředním modelem kampaně je MuseBRA – podprsenka, která spojuje jemnost luxusní krajky s přesností konstrukce. Nabízí hluboký dekolt s jistotou opory, kostice tvarující bez tlaku a celokrajková záda, která působí jako druhá kůže. Vedle ní kampaň představuje další tři modely: GraceBRA, navržený pro plnější poprsí, a BRAlette nebo CropTOP, které jsou jako stvořené pro vrstvení a pohybují se na pomezí spodního prádla a ready-to-wear kousků.
Tváří kampaně je herečka Aneta Krejčíková, která se ambasadorkou značky stala v minulém roce. Do vizuálů vnáší autenticitu, přirozenost i schopnost propojit jemnost s vnitřní silou. „Aneta pro nás představuje ženu, která se nebojí být sama sebou. Nestylizuje se do žádné role, ale přináší do kampaně vlastní energii a autentický vztah k tělu, který je nám blízký. Dokáže přirozeně zprostředkovat myšlenku, že sebevědomí nevzniká navenek, ale zevnitř,“ popisuje ředitel strategického rozvoje a inovací v Timo Šimon Jiráček.
Vizitka kampaně:
- Muse: Aneta Krejčíková
- Creative Direction: Tereza Šikulová
- Brand Vision: Lada Černá
- Photographer: Lukáš Dvořák
- Film & Motion: Jan Dolejší
- Hair & Makeup: Lucie Janků
- Production: Lucie Kalousová