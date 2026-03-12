Hrdinové mimo led. McDonald’s oslavuje rodiče mladých hokejistů

McDonald’s spustil novou digitální kampaň „I rodiče si zaslouží medaili“, která vzdává hold rodičům podporujícím mladé sportovce. Hlavní tváří je Marcela Ziembová, maminka hokejisty Davida Pastrňáka. Kampaň vychází z jednoduché myšlenky: zatímco sportovní hvězdy sklízí potlesk za své výkony, v pozadí stojí rodiče, kteří každý den věnují čas, energii a neustálou podporu tomu, aby jejich děti mohly sportovat a rozvíjet svůj talent.
Digitální spot zachycuje momenty, které zná každý rodič malého hokejisty: brzké ranní odjezdy na tréninky, dlouhé večery na studených tribunách, nervozitu při sledování zápasu i drobné každodenní rituály, které k hokejové rutině patří. Marcela Ziembová se ve spotu objevuje jako zkušená máma, která těmto situacím dobře rozumí, a postupně je odhalena její identita.
Kampaň má už nyní velmi pozitivní ohlasy. „V McDonald’s dlouhodobě podporujeme český sport, ale tentokrát jsme se chtěli zaměřit na rodiče, kteří stojí za sny mladých sportovců a zaslouží si stejný obdiv,“ říká Jan Diehel, marketingový ředitel McDonald’s pro Česko, Slovensko a Ukrajinu. „Zároveň nás velmi těší dosavadní výsledky, které jsou už od nasazení výrazně lepší než u porovnatelných kampaní. Mimo jiné je i průměrná doba sledování digitálního spotu výrazně delší, než bývá obvyklé. To také potvrzuje, že social‑first obsah doručuje výrazně lepší výsledky než pouhá adaptace TV assetů do formátů pro social media,“ dodává.
Video navazuje na televizní komunikaci tematicky přes hokejovou linku a sdílenou emoční rovinu a sjednocuje celkové vyznění napříč kanály. Zdůrazňuje rodinu a hodnoty McDonald’s, které jsou dlouhodobě spojené s podporou mladých sportovců i s atmosférou společně strávených chvil.
Digitální část kampaně, kterou připravila agentura Follow Bubble, pracuje se social‑first obsahem a cílí přímo na rodiče prostřednictvím minutového videa. Televizní část vznikla ve spolupráci s agenturami Hulaballoo a TBWA a staví na stejném kulturním tématu. Digitální kampaň probíhá během března na platformách Instagram, TikTok, Facebook a YouTube.