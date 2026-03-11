Zadavatelé a značky
Fotovoltaický lídr BLUENET NTS si pro komunikaci vybral MC CONSULTANT

Společnost BLUENET NTS, která patří mezi lídry instalací FVE pro bytové domy, posiluje mediální komunikaci. Tu svěří pražské agentuře MC CONSULTANT.

Agentura MC CONSULTANT bude pro společnost zajišťovat kompletní PR servis, od strategického poradenství přes media relations až po obsahovou podporu a positioning značky v kontextu aktuálních legislativních a tržních změn. BLUENET NTS chce prostřednictvím nové komunikační strategie také přispět k větší stabilitě trhu.

MC CONSULTANT působí na trhu už 23 let a mezi její další klienty patří XXXLutz, poradenská firma Crowe, nebo Dermacol. Zaměřuje se zejména na public relations, eventy a influencer marketing.

V rámci své PR strategie chce BLUENET NTS systematicky vysvětlovat návratnost investic do FVE, pracovat s konkrétními případovými studiemi a otevírat témata energetické soběstačnosti firem i domácností.

Hlavními tématy budou nejistota kolem nastavení podpory ze strany Ministerstva životního prostředí, otázky budoucnosti dotačních titulů i širší dopady emisních povolenek.

„Současná situace kolem dotačních programů vyvolává mezi domácnostmi otázky. Právě proto jsme se rozhodli naši komunikaci výrazně posílit. Cílem je sdělit veřejnosti, že investice do obnovitelných zdrojů dává ekonomický smysl i bez přímé dotační podpory,“ uvádí Ing. Filip Kolomazník, předseda představenstva společnosti BLUENET NTS, která je s 18 lety zkušeností lídrem instalace FVE pro bytové domy.

„Naší rolí bude pomoci firmě strukturovat a dlouhodobě budovat komunikaci směrem k médiím i odborné veřejnosti. Téma obnovitelných zdrojů je dnes nejen ekonomickou, ale i společenskou otázkou,“ říká Jana Holoubková, majitelka agentury MC CONSULTANT.

