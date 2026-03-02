Důvěra je pro podnikání klíčová, připomíná T-Mobile ve své nové B2B kampani

T-Mobile představuje novou B2B kampaň své divize pro firemní zákazníky T Business a zdůrazňuje v ní klíčový prvek úspěšného podnikání – důvěru. Kampaň navazuje na jednotnou kreativní platformu TRUST, která dlouhodobě pracuje s klíčovými ICT kompetencemi operátoram, jako jsou síť, stabilita, konektivita, a propojuje je s byznysovými hodnotami. Ty jsou komunikovány autenticky, lidsky a pomocí konkrétních příkladů z praxe.
V současném dynamickém prostředí už nestačí jen držet krok s technologiemi, důvěra je rozhodující – tak lze shrnout kreativní strategii nové B2B kampaně magentového operátora. Zdůrazňuje její význam pro firmy a vliv na jejich další růst a inovace. Platforma TRUST tak stojí nejen v základu aktuální ATL komunikace, ale bude dále rozvíjena v tématech ICT řešení a dalších služeb.
Komunikace navazuje na loňskou kampaň, která upozorňovala na význam kybernetické bezpečnosti a IT ochrany firem. Ta letošní se zaměřuje na služby T Business průřezově – od rychlého připojení přes bezpečné digitální služby až po cloudová a komplexní IT řešení.
„V loňském roce se nám díky kampani podařilo zvýšit povědomí o našich T Business kompetencích na českém trhu o dvouciferný meziroční nárůst. Mezi našimi firemními zákazníky dlouhodobě posilujeme a jsme na velmi dobré cestě přiblížit se k plnému povědomí o značce T Business v rámci naší cílové skupiny,“ říká Michal Pilip, expert strategie značky divize pro firemní zákazníky společnosti T‑Mobile.
Kreativní koncept vznikl v úzké spolupráci s mezinárodním týmem Deutsche Telekom a čerpá z autentických situací z podnikatelského prostředí, kde důvěra hraje významnou roli během klíčových rozhodnutí. Kampaň je určena živnostníkům, malým a středním firmám, rychle rostoucím podnikům i korporátním zákazníkům a je postupně spouštěna ve všech zemích skupiny Deutsche Telekom, což podtrhuje její strategický význam a jednotný evropský směr.
Součástí kampaně budou televizní spoty ve formátech o délce 20 sekund, které doplní rozsáhlá online komunikace a vizuály pro sociální sítě. Kampaň bude navíc podpořena audio formáty na vybraných podcastových platformách, aby zasáhla podnikatele v různých pracovních kontextech.
Vizitka kampaně
- Režie: Joerg Thommes
- Kameramani: Tim Lorentzen, Christian Huck, Fredrik Bäckar, Sky Antonio (archivní záběry)
- Scénář: Anja Ehrhard, Joerg Thommes
- Produkce: Grosse8
- Hudba: Helmut Fuego, Tobias Bürger
- Česká lokalizace: Proboston Creative