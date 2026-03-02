Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Důvěra je pro podnikání klíčová, připomíná T-Mobile ve své nové B2B kampani

T-Mobile představuje novou B2B kampaň své divize pro firemní zákazníky T Business a zdůrazňuje v ní klíčový prvek úspěšného podnikání – důvěru. Kampaň navazuje na jednotnou kreativní platformu TRUST, která dlouhodobě pracuje s klíčovými ICT kompetencemi operátoram, jako jsou síť, stabilita, konektivita, a propojuje je s byznysovými hodnotami. Ty jsou komunikovány autenticky, lidsky a pomocí konkrétních příkladů z praxe.

V současném dynamickém prostředí už nestačí jen držet krok s technologiemi, důvěra je rozhodující – tak lze shrnout kreativní strategii nové B2B kampaně magentového operátora. Zdůrazňuje její význam pro firmy a vliv na jejich další růst a inovace. Platforma TRUST tak stojí nejen v základu aktuální ATL komunikace, ale bude dále rozvíjena v tématech ICT řešení a dalších služeb.

Komunikace navazuje na loňskou kampaň, která upozorňovala na význam kybernetické bezpečnosti a IT ochrany firem. Ta letošní se zaměřuje na služby T Business průřezově – od rychlého připojení přes bezpečné digitální služby až po cloudová a komplexní IT řešení.

„V loňském roce se nám díky kampani podařilo zvýšit povědomí o našich T Business kompetencích na českém trhu o dvouciferný meziroční nárůst. Mezi našimi firemními zákazníky dlouhodobě posilujeme a jsme na velmi dobré cestě přiblížit se k plnému povědomí o značce T Business v rámci naší cílové skupiny,“ říká Michal Pilip, expert strategie značky divize pro firemní zákazníky společnosti T‑Mobile.

Kreativní koncept vznikl v úzké spolupráci s mezinárodním týmem Deutsche Telekom a čerpá z autentických situací z podnikatelského prostředí, kde důvěra hraje významnou roli během klíčových rozhodnutí. Kampaň je určena živnostníkům, malým a středním firmám, rychle rostoucím podnikům i korporátním zákazníkům a je postupně spouštěna ve všech zemích skupiny Deutsche Telekom, což podtrhuje její strategický význam a jednotný evropský směr.

Součástí kampaně budou televizní spoty ve formátech o délce 20 sekund, které doplní rozsáhlá online komunikace a vizuály pro sociální sítě. Kampaň bude navíc podpořena audio formáty na vybraných podcastových platformách, aby zasáhla podnikatele v různých pracovních kontextech.

Vizitka kampaně

  • Režie: Joerg Thommes
  • Kameramani: Tim Lorentzen, Christian Huck, Fredrik Bäckar, Sky Antonio (archivní záběry)
  • Scénář: Anja Ehrhard, Joerg Thommes
  • Produkce: Grosse8
  • Hudba: Helmut Fuego, Tobias Bürger
  • Česká lokalizace: Proboston Creative

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-9
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-9
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

iStock_Luxus
Zadavatelé a značky
Architektura hodnoty: Marketing luxusních značek
Toužimáci
Média a trh
Reality show: Hra na pravdu vynáší všem
Glowing Speech Bubble on Pink Background
Analýzy a data
Konverzace jako datový zdroj. I reputační past

MAM Exkluzivně v časopise

4k_ER6_5833_0004
Komunita a lidé
Brand podle Rohlíku: Co kurýr pokazí, kampaň nezachrání
828369-czt_-architecture_-traditional-_prague
Kreativita a kampaně
Feel free to embrace/enjoy/love Czechia
Lepsi Cesko 2
Komunita a lidé
Krstanov: Chci, aby čtenáře šimralo pod kůží
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
Mluvčí roku 2026
Akce a soutěže Komunita a lidé
Ocenění Mluvčí roku 2025 získali Martin Schreier, Vít Kolář a Český hydrometeorologický ústav
woo - logo
Online a social
Garance impresí v influencer marketingu? WOO přichází na trh s novým produktem
Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
Mluvčí roku 2026
Komunita a lidé
Ocenění Mluvčí roku 2025 získali Martin Schreier, Vít Kolář a Český hydrometeorologický ústav
woo - logo
Online a social
Garance impresí v influencer marketingu? WOO přichází na trh s novým produktem
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ