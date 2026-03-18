Dua Lipa se stává globální ambasadorkou značky Nespresso

Novou globální ambasadorkou značky Nespresso se stává zpěvačka Dua Lipa. Partnerství podle společnosti otevírá výraznou novou kapitolu v historii Nespresso. Ta má propojit kulturu, kreativitu a objevování nových chutí kávy.

„Globální popová hvězda Dua Lipa je obdivována nejen pro svůj charakteristický hudební styl a energická vystoupení, ale také pro svůj vliv jako moderní ikona stylu a kulturní trendsetterka. Neustále se vyvíjí, objevuje nové směry a nebojí se experimentovat,“ míní Nespresso. A právě tyto hodnoty mají stát v samotném srdci značky.

„Máme velkou radost, že můžeme zpěvačku Dua Lipa přivítat v rodině Nespresso. Je otevřená novým zkušenostem a neustále hledá novou inspiraci – a právě tato energie dokonale ladí se směrem, kterým se naše značka ubírá. Naším cílem je inspirovat k neustálému objevování prostřednictvím výjimečné kávy. Dua tento přístup přirozeně ztělesňuje. Společně chceme povzbudit novou generaci, aby s jistotou objevovala nové chutě a zjistila, jak se může i obyčejný kávový moment proměnit v něco skutečně výjimečného,“ říká Leonardo Aizpuru, Chief Marketing Officer společnosti Nespresso.

Vedle hudby se Dua Lipa dlouhodobě věnuje také projektům zaměřeným na vyprávění příběhů, podporu kreativity a objevování kultury. Prostřednictvím knih, které doporučuje, i témat, která otevírá ve veřejných diskusích, zve své publikum k zamyšlení i sdílení inspirativních momentů. „Tyto hodnoty přirozeně rezonují s dlouhodobým závazkem značky Nespresso podporovat kreativitu a kulturní dialog. Její spolupráce s umělci z různých oblastí zároveň odráží její zvědavost, všestrannost a snahu neustále posouvat hranice vlastní tvorby,“ tvrdí značka.

„Mám pocit, že jsem s Nespresso vlastně vyrůstala. Kávovar Nespresso byl vždy někde poblíž – doma u rodiny, na natáčení nebo v hotelovém pokoji. Proto pro mě bylo rozhodnutí spojit se s touto značkou úplně přirozené. Líbí se mi, jak neustále objevují nové chutě a hledají způsoby, jak se jako značka dál vyvíjet. Spolupráce je zatím skvělá zábava a je to teprve začátek,“ dodává Dua Lipa.

Dne 14. dubna představí Nespresso novou globální kampaň Vertuo World, která bude spuštěna napříč všemi komunikačními kanály a symbolicky zahájí novou kreativní éru značky. Kampaň vedená zpěvačkou Dua Lipa má nabídnout moderní interpretaci závazku Nespresso k objevování nových chutí a k vytváření výjimečných kávových zážitků. Vedle Dua Lipa se v kampani krátce objeví také dlouholetý ambasador značky George Clooney, který připomene silné dědictví a dlouhodobý příběh značky Nespresso.

Tisková zpráva

