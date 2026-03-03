Zadavatelé a značky
Doosan Bobcat posiluje svou digitální přítomnost a přibližuje se milionům hráčů Truck Simulatoru

Díky partnerství Doosan Bobcat s českým herním studiem SCS Software, které stojí za hrami Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator, mohou na virtuálních silnicích hráči nově potkávat nakladače a další techniku Doosan Bobcat. Oficiální herní rozšíření Bobcat Cargo Pack do hry přidává skutečné modely strojů jako přepravitelné náklady. Za propojením značek stojí tým Publicis Play ze skupiny Publicis Groupe. 

Za partnerstvím mezi oblíbeným výrobcem techniky a českým vývojářským studiem stojí tým Publicis Play, který se zaměřuje na speciální příležitosti pro značky v herním prostředí a komunitě. Díky této spolupráci se přirozeně propojuje reálný svět stavební a manipulační techniky s herním prostředím, ve kterém lidé rádi tráví svůj volný čas. Celosvětově přitom hraje Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator přes 20 milionů hráčů. Díky tomu se značka dostává k relevantní, technicky orientované a loajální komunitě, která má k segmentu blízko.

„Nejde o klasickou reklamní kampaň v ATL smyslu, ale o přímou integraci značky do produktu, respektive místa, kde komunita tráví desítky až stovky hodin ročně. Značka se tak přirozeně stává součástí herního světa, a prohlubuje herní zážitek,” dodává Martin Žežulka, Publicis Play Creative Lead v Publicis Groupe. 

Oficiální herní rozšíření bylo uvedeno v únoru 2026 a je dostupné dlouhodobě v rámci herní distribuce Steam. Klíčovým pro spolupráci je fakt, že nejde o časově omezený flight, ale o trvalou přítomnost značky ve hře. Téměř ihned po vydání navíc začala organicky vznikat videa, recenze a reakční obsah vytvořený samotnou komunitou. Pro Doosan Bobcat představuje tento nestandardní formát spolupráce posílení přítomnosti v digitálním prostředí a interakci s novým typem publika.

Komunikace probíhá primárně online skrze herní platformy, sociální sítě a komunitní kanály samotného studia.

