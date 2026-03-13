Dakota Johnson se svlékla v kampani pro Calvin Klein

Calvin Klein se ve své jarní kampani pro rok 2026 vrací k tomu, co jeho reklamu proslavilo: ke spojení velké celebrity a provokativních vizuálů.
Nový spot s Dakotou Johnson, hvězdou filmu Padesát odstínů šedi, který režíroval a nafotil Gordon von Steiner, sleduje herečku během zdánlivě běžného dne doma. Právě tato každodennost je ale stylizovaná do série smyslných výjevů, v nichž Johnson pózuje v džínách a spodním prádle značky, topless u kulečníku nebo s prsy zakrytými granátovými jablky či konvemi na mléko.
Minutový film doprovází skladba „Long Cool Woman (In a Black Dress)“ od The Hollies z roku 1972. Calvin Klein kampaň v tiskové zprávě popisuje jako hru „mezi jemnou smyslností a drzým humorem“, která odstraňuje vše nadbytečné, aby vynikly nové střihy džínů a inovace v underwear kolekci. Kampaň byla globálně spuštěna 9. března na e-shopu, sociálních sítích i v OOH formátech.
Sama Dakota Johnson v oficiálním vyjádření zdůrazňuje, že právě oblečení Calvin Klein v ní vyvolává pocit přirozenosti, svobody a smyslnosti. Podle ní kampaň oslavuje ženský komfort a sex-appeal „podle vlastních pravidel“. Značka tak znovu pracuje s estetikou, kterou má hluboko zapsanou ve své reklamní DNA: od ikonické kampaně s tehdy patnáctiletou Brooke Shields z roku 1980 přes Kate Moss, Marka Wahlberga či Kendall Jenner až po novější tváře, jako jsou Jeremy Allen White, FKA twigs, Jung Kook, Rosalía nebo Bad Bunny.
Návrat k této osvědčené reklamní linii přitom přichází v době, kdy se znovu rozhořela debata o sexualizaci reklamy a takzvaném male gaze. V posledním roce se v USA objevilo několik kampaní, které záměrně pracují s mužským pohledem a provokací jako hlavním motorem pozornosti. Calvin Klein se ovšem v tomto kontextu pohybuje na známém území: jeho reklamy byly vždy postavené na tenké hranici mezi módní ikonografií, erotikou a kulturní debatou o tom, co je ještě estetika a co už kalkulovaná kontroverze.