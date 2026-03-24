CANS přichází s outdoor kampaní. K nalezení bude v pražských ulicích i podzemí

Značka CANS, český výrobce neslazených nápojů, který vedle domácího trhu působí také na Slovensku a ve Velké Británii, vyráží do pražského provozu s novou outdoorovou kampaní, která má za úkol posílit povědomí o značce a jejím kompletním portfoliu. V ulicích Prahy je již k vidění celoobrandovaná tramvaj a v metru značka využívá inovativní dynamický formát.

Celá kampaň, od animace postav až po výsledné grafiky a video, vznikla v interním kreativním týmu CANS, čímž značka podtrhuje svůj důraz na maximální autenticitu a efektivitu.

Polepená tramvaj CANS není pevně vázána na jednu trasu – díky střídání linek projíždí postupně celou Prahou. Design je v souladu s vizuální identitou brandu: je pozitivní, vtipný a představuje kompletní produktové portfolio. Dominantou jsou animované postavy tzv. CANS Crew, které značka v komunikaci dlouhodobě využívá.

„Vše, co pod značkou CANS vidíte, si tvoříme sami. Od prvního náčrtu postav, jejich animace až po finální marketingové materiály, včetně polepu tramvaje nebo tvorby videa pro reklamu v metru. Je to hodně práce, ale in-house přístup nám dává svobodu reagovat rychle a držet vizuální a komunikační styl přesně tam, kde ho chceme mít – bez zbytečných výdajů a kompromisů, které často vznikají při práci s agenturou,“ říká Jan Rambousek, Co-founder a Creative Director CANS.

CANS animace v tunelech metra

Kromě povrchové dopravy CANS obsazuje i pražské metro. Značka využila poměrně nový formát reklamy v tunelech osazených LED panely se systémem LMS, který pracuje s pohybem vlaku. Tato forma reklamy se postupně rozšiřuje na různé úseky napříč linkami metra. Cestující tak mohou sledovat animovaný obsah například mezi stanicemi Náměstí Míru – Můstek nebo Smíchovské nádraží – Národní třída.

„Metro jsme nechtěli pojmout jako statickou plochu. Využili jsme dynamiky formátu a tématiky metra tak, aby reklama ožívala s pohybem vlaku. Pro nás je to ideální způsob, jak zaujmout pozornost v momentě, kdy to lidé nečekají a ještě využít atypického formátu reklamy k doručení informace způsobem, který lidi prostě baví,“ doplňuje Rambousek.

Impact na prvním místě

Strategie CANS se dlouhodobě opírá o smysluplné směřování marketingových rozpočtů. Namísto plošného nákupu stovek billboardů se značka soustředí na formáty, které mají vysoký vizuální dopad a organický dosah.

„V CANS nejdeme cestou kvantity, ale efektu a odvahy. Naším cílem není jen viditelné logo, ale obsah, který lidi baví a přirozeně ho šíří dál. Každý výstup ladíme na míru danému místu i momentu. Vlastní in-house kreativní tým nám dává obrovskou svobodu – jsme extrémně rychlí, flexibilní a nekompromisní v kvalitě, ať už jde o jakýkoliv formát,“ říká Milan Fořt, Head of Marketing.

Kampaň v pražské MHD bude k vidění v průběhu celého jara 2026.

