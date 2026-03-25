Bivoj jako koledník, kterému můžete otevřít. Košík o Velikonocích rozvíjí koncept „Už nemusíte žít v minulosti“

Zvládnout svátky v klidu, pohodě a podle svého. Na totoo sdělení sází online supermarket Košík.cz ve své velikonoční kampani, která vychází z osvědčeného konceptu „Už nemusíte žít v minulosti“. Košík v kampani míří hlavně na regiony, pro které připravil personalizovanou kampaň s claimy odrážejícími místní zvyky a nářečí.
Velikonoční kampaň Košíku rozvíjí úspěšnou kampaň „Už nemusíte žít v minulosti“, kterou online supermarket představil v minulém roce a od té doby s ní dále pracuje. Hlavní roli v kampani hrají české historické i bájné postavy, které ukazují, jak by to vypadalo, kdyby ve své době mohly, stejně jako dnešní zákazníci, jednoduše využívat dovážky kompletního nákupu. Hlavní postavou velikonoční kampaně je Bivoj, který reprezentuje sympatického a ohleduplného koledníka, kterému se, stejně jako kurýrům Košíku, nemusí na Velikonoce nikdo bát otevřít.
„V našem tradičním průzkumu jsme od našich zákazníků letos mimo jiné zjišťovali, jakým způsobem prožívají a slaví Velikonoce. Tradici pomlázky a koledování drží 54 procent z nich. Zbytek Velikonoce slaví po svém, neslaví vůbec, nebo se jim z různých důvodů vyhýbá. Záměrem je proto ukázat Košík jako partnera, který dokáže usnadnit prožití Velikonoc, ať už budou jakékoliv,“ vysvětluje Tereza Kumperová, brand manažerka online supermarketu Košík.cz.
Regionální kampaň odráží lokální nářečí a zvyky
Podobu kampaně připravila agentura WMC Grey ve spolupráci s interním týmem Košíku. Kampaň se výrazněji zaměří na regiony, ve kterých Košík posiluje svoji pozici a aktuálně pokrývá více jak 80 procent českých domácností. V rámci OOH formátů se tak na Ostravsku, Brněnsku a Českobudějovicku představí v odlišné podobě než ve zbytku Česka. Košík si do těchto regionů připravil CLV s claimy i vizuály, které reflektují danou lokalitu. Například na Ostravsku kampaň využívá typický tamní slovníček s pojmy jako „fajny šmigrus“, u ostatních využívá jiné jazykové nuance nebo narážky na místní tradice.
„Zájem o online nákupy v regionech roste a stávají se pro nás stále důležitější. Snažíme se jim proto věnovat zvýšenou pozornost i v rámci marketingu. A právě Velikonoce plné místně odlišných tradic a zvyků nejvíce prožívají lidí v regionech. Pro nás jsou tak skvělou příležitostí prezentovat, že ani na Velikonoce ‚Už nemusí lidé žít v minulosti‘. Můžou si přípravu Velikonoc s Košíkem usnadnit a nechat si s nákupem přivézt i hotového beránka nebo upletenou pomlázku. Z průzkumu víme, že víc než bujaré oslavy čekají od Velikonoc hlavně klid a žádné starosti, s čímž jim online nákupy jednoznačně pomůžou,“ přibližuje Kumperová.
Sociální sítě, online i sázka na direct marketing
V rámci direct formátů bude Košík oslovovat své zákazníky také skrze nákupy. Od poloviny března tak mohou najít ve svých nákupech velikonoční vydání magazínu Košíku, který funguje v unikátním konceptu ve formátu na pomezí letáku a magazínu a je založený na principu praktického lifestylového obsahu propojeného s nabídkou dodavatelů. Magazín vychází ve stotisícovému nákladu a je distribuovaný mezi zákazníky Košíku po celé republice.
„Velikonoce chceme usnadnit opravdu všem. To platí i pro ty, kteří Velikonoce slaví po svém, ať už mimo domov nebo bez koledníků. Pomoct jim k tomu může i speciální samolepka s motivem Bivojova kance, kterou si mohou nalepit na dveře. Jedná se o vtipné rozšíření naší kampaně a budeme ji distribuovat našim zákazníkům spolu s velikonočními nákupy,” uzavírá Kumperová. Kromě direct formátů běží kampaň Košíku v online prostoru, na sociálních sítích a v rámci CLV.