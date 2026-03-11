Zadavatelé a značky
Billboard s handicapem zve ke sledování paralympiády

Zatímco olympijské hry skončily, pozornost sportovního světa se přesouvá k paralympiádě. Na výkony českých parasportovců upozorňuje nová outdoorová kampaň agentury VML a Českého paralympijského výboru, která pracuje se speciálně upravenými billboardy.

Při přípravě kampaně spojil Český paralympijský výbor (ČPV) síly s komunikační agenturou VML a poskytovatelem reklamních ploch Big Media. Na různých místech v Praze se objevily billboardy, kterým symbolicky chybí jedna noha. Metafora odkazuje na české sportovce s podobným handicapem, kteří právě bojují o medaile.

„Strategie a kreativa je nejúspěšnější ve chvíli, kdy dokáže narušit reklamní stereotyp a žít v běžném světě nereklamních smrtelníků. A přesně tuhle evoluci neseme i v kampani pro ČPV – nápad, který žije nejen v copy a vizuálu, ale v samotné podobě nosiče,“ říká Senior Strategic Planner Tereza Košťálková z agentury VML.

„Inspirovali jsme se pocity samotných sportovců. Mnozí z nich říkají, že třeba jen během cesty do práce veřejnou dopravou musejí snášet spoustu pohledů od lidí jen proto, že nemají nohu, ruku nebo že jsou na vozíku. Asi je to pochopitelné, ale pro člověka s handicapem je to velmi nepříjemné,“ dodává Head of Copy Ondřej Potůček z VML.

„Sportovci tak rozhodně více ocení, když je lidé podpoří sledováním na paralympiádě než zvědavými pohledy v metru. Zvlášť když na sportovním klání předvádějí neuvěřitelné výkony,“ doplňuje spoluautor kampaně Aleš Pokorný, Head of Art ve VML.

Do kampaně se zapojili také samotní parasportovci. Tereza Jakschová, Tereza Brandtlová a Michal Vápenka se nechali vyfotit přímo s parabillboardy a pomohli tak upozornit na netradiční podobu těchto mediálních nosičů.

„Nápad se nám od začátku moc líbil a jsme rádi, že nás podpořili i samotní parasportovci. Chceme, aby byli vidět díky svým schopnostem, ne kvůli handicapu. A to podle mě tyto billboardy dobře vystihují,“ říká marketingová ředitelka Českého paralympijského výboru Tereza Eliášová.

