Agentura Lesensky.cz startuje spolupráci s Workpress Aviation a WPA Secure

Brněnská PR a marketingová agentura Lesensky.cz zahájila spolupráci s českou technologickou společností Workpress Aviation (WPA) a jejím novým bezpečnostním projektem WPA Secure. Agentura bude zastřešovat kompletní marketingovou komunikaci včetně public relations, a to jak v oblasti letecké výroby, tak i moderních bezpečnostních technologií založených na 3D Lidaru.

Společnost Workpress Aviation působí v oblasti přesné zakázkové výroby pro letecký průmysl a zaměřuje se mimo jiné na řešení tzv. AOG (Aircraft on Ground) situací, kdy je nutné dodat klíčové komponenty v co nejkratším čase. Vedle toho nyní rozvíjí také projekt WPA Secure, který přináší inovativní přístup k ochraně infrastruktury prostřednictvím volumetrické detekce prostoru.

„Spolupráce s WPA pro nás představuje vstup do segmentu vysoce specializovaných technologických projektů s globálním přesahem. Komunikace bude stát na kombinaci byznysových témat, technologické edukace a silného HR storytellingu. U Workpress Aviation se zaměříme také na nábor technických talentů, kteří dnes na trhu výrazně chybí,“ říká Petr Lesenský, zakladatel a majitel agentury Lesensky.cz.

Lidar a 3D data mění přístup k ochraně nejen infrastruktury

WPA Secure staví na kombinaci hardwarového řešení a pokročilého softwaru partnera Octave, konkrétně platformy Coda Spatial. Ta umožňuje vytvářet přesné digitální modely chráněného prostoru a v reálném čase vyhodnocovat pohyb osob či objektů s minimem falešných poplachů.

„Naším cílem je ukázat, že česká technologická firma může být součástí globálních dodavatelských řetězců v aerospace a zároveň vyvíjet vlastní inovativní řešení v oblasti bezpečnosti na světové úrovni. Zároveň chceme tento segment více otevřít směrem k veřejnosti a ukázat, že nabízí špičkové technologické projekty i zajímavé kariérní příležitosti, protože firma dál roste a rozšiřuje svůj tým,“ uvádí Jiří Heckel, jednatel společnosti Workpress Aviation.

Do komunikace WPA Secure se zapojí také technologický partner Octave. „Lidar a 3D data dnes zásadně mění způsob, jakým firmy přemýšlí o ochraně svých areálů. Platforma Coda Spatial umožňuje nejen detekci incidentů, ale i jejich kontextualizaci v prostoru, což výrazně zvyšuje efektivitu bezpečnostních týmů. A o těchto bezpečnostních možnostech chceme v rámci komunikace informovat a edukovat nejen naše partnery, ale i odbornou veřejnost,“ doplňuje Martin Vojtek, Executive Manager, Coda Spatial, Octave.

Součástí spolupráce bude dlouhodobá PR strategie zahrnující expertní články, technologické komentáře i případové studie. V případě Workpress Aviation se komunikace zaměří také na employer branding a podporu náboru technických profesí, jako jsou CNC operátoři, konstruktéři či technologové.

Tisková zpráva

Reklama
Ipsos

6G sítě iStock
Online a social
Evoluce nebo revoluce? Co přinesou 6G sítě
Matěj Hušek1
Komunita a lidé
Hušek: Z Lidé.cz chceme vybudovat evropskou sociální síť
iStock
Analýzy a data
Generace alfa jako hybná síla trhu

Otto Bohuš
Kreativita a kampaně
Bohuš: Zaujmout umí ledacos. Doručit hodnotu už je těžší
Kotek Bauhaus
Kreativita a kampaně
MAM Souboj spotů: Bauhaus opět zatloukl konkurenci
Pavel Ozierski
Zadavatelé a značky
Coca-Cola: Globální značka, která se učí vyhrávat lokálně
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Souboj-spotu_02-unor_1440x400
Akce a soutěže
Únorový MAM Souboj spotů je tu. Nešikovný manžel soupeří s olympijským lyžařem i českými filmaři
Untitled design (4)
Akce a soutěže
Young Lions 2026 znají vítěze. Zlato mají kreativci z Ogilvy, Follow Bubble, Story TLRS, VML i Plzeňského Prazdroje
Dentsu ČRo
Kreativita a kampaně
Agentura Dentsu Creative zvítězila v tendru Českého rozhlasu. Zajistí mu komplexní marketingové služby na příští čtyři roky
3_Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí originální novinku Nulku
Kreativita a kampaně
Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí novinku Nulku
Souboj-spotu_02-unor_1440x400
Akce a soutěže
Únorový MAM Souboj spotů je tu. Nešikovný manžel soupeří s olympijským lyžařem i českými filmaři
Untitled design (4)
Akce a soutěže
Young Lions 2026 znají vítěze. Zlato mají kreativci z Ogilvy, Follow Bubble, Story TLRS, VML i Plzeňského Prazdroje
Dentsu ČRo
Kreativita a kampaně
Agentura Dentsu Creative zvítězila v tendru Českého rozhlasu. Zajistí mu komplexní marketingové služby na příští čtyři roky
3_Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí originální novinku Nulku
Kreativita a kampaně
Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí novinku Nulku
