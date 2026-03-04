Zadavatelé a značky
Agentura Dentsu Creative zvítězila v tendru Českého rozhlasu. Zajistí mu komplexní marketingové služby na příští čtyři roky

Agentura Dentsu Creative se stala strategickým partnerem Českého rozhlasu. V rámci rozsáhlé veřejné zakázky na „Zajištění komplexních marketingových a reklamních služeb“ uspěla s vizí, která kombinuje silnou strategii, inovativní kreativu a efektivní plánování. Spolupráce je nastavena na období čtyř let a pokrývá celé portfolio značek a aktivit veřejnoprávního rozhlasu.

Cílem spolupráce je posílit pozici Českého rozhlasu na dynamickém trhu s audiovizuálním obsahem a oslovit nové cílové skupiny v digitálním prostředí i v rámci klasického vysílání. Dentsu Creative bude pro klienta zajišťovat vše od marketingových strategií a kreativního vývoje ATL i BTL kampaní přes mediální plánování až po event management a korporátní branding.

Základem úspěchu v tendru byla podle Dentsu silná strategie a kreativa, která vznikla pod kreativním vedením Davida Böhma. Tým se pod jeho taktovkou zaměřil především na identifikaci nových příležitostí v oblasti audiovizuálního obsahu, zejména v kontextu digitálních platforem a měnících se posluchačských návyků. Součástí návrhu byly konkrétní komunikační a taktická řešení, která podporují udržení relevance Českého rozhlasu a oslovování mladších cílových skupin v prostředí rostoucí konkurence, kde se tradiční vysílání stále více propojuje s digitálním světem.

„V tendru jsme se soustředili na to, aby navrhovaná řešení byla dlouhodobě udržitelná, funkční v exekuci a podložená daty. Český rozhlas vnímáme jako partnera, se kterým má smysl systematicky rozvíjet značku napříč tradičními i digitálními kanály a převádět strategické cíle do konkrétních, měřitelných kroků,“ říká Jana Urbanová, Client Service Director v Dentsu Creative.

Od strategie po komplexní produkci

Zakázka pokrývá široké spektrum služeb. Agentura se zaměří na tvorbu vizuálních konceptů pro online i offline komunikaci a zajištění kompletní produkce akcí, jako jsou koncerty či rozhlasové pořady s publikem v regionech, včetně podpory komunikačních aktivit. Důležitou součástí je také strategické mediální plánování a pravidelné vyhodnocování kampaní na základě tvrdých dat.

„V době streamovacích gigantů je snadné zapomenout, kolik silného autorského obsahu vzniká přímo tady. Český rozhlas ho má víc než si mnoho posluchačů uvědomuje. Naším cílem je pomocí silné a zapamatova-telné kreativy dostat tento obsah znovu do uší i do povědomí lidí,“ doplňuje David Böhm.

Spolupráce uzavřena na dobu čtyř let oběma stranám umožňuje budovat konzistentní a dlouhodobou komunikační linku, která bude reflektovat aktuální potřeby moderního veřejnoprávního média.

Tisková zpráva

