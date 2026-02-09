Zalando představuje novou kampaň zaměřenou na ultimátní pohodlí nakupování

Zalando, přední evropská destinace pro módu a životní styl, spouští novou kampaň v Česku i v dalších zemích střední a východní Evropy (CEE). Šestitýdenní kampaň využívá hyperlokální a kontextově cílenou komunikaci k představení klíčových hodnot a zákaznických benefitů značky Zalando. Prostřednictvím humorné, lokálně specifické kreativy, která reaguje na bezprostřední prostředí spotřebitelů, Zalando převádí své hlavní výhody do vysoce relevantního, osobního a plynulého nákupního zážitku.
Kampaň probíhá napříč trhy střední a východní Evropy, včetně Polska, České republiky, Slovenska, Rumunska, Chorvatska, Slovinska, Litvy, Lotyšska a Estonska. Zalando v jejím rámci posiluje svou pozici destinace pro módu a životní styl propojením jedinečné šíře sortimentu s hyperlokálním humorem a zdůrazňuje koncept „one-stop shop“, který nabízí široký výběr v kombinaci s osobním, jednoduchým a bezstarostným nákupním zážitkem.
V rámci kampaně oživí Zalando své sdělení v České republice také prostřednictvím výrazné 3D holografické instalace v pražských nákupních centrech. Využitím této technologie promění aktivace klíčové zákaznické benefity v poutavý a pohlcující vizuální zážitek navržený tak, aby návštěvníky překvapil a zaujal výrazným a zapamatovatelným způsobem. 3D instalace, která podtrhuje závazek značky Zalando k mediálním inovacím, bude v průběhu března k vidění na vybraných místech (Černý Most a Chodov) a zajistí výraznou viditelnost kampaně ve fyzickém prostoru.
Komunikační linka kampaně se soustředí na klíčové pilíře pohodlí. Patří mezi ně dostupnost 24/7, která zákazníkům přináší šíři módní a lifestylové nabídky kdykoliv a kdekoliv; jedinečný, pečlivě vybraný a kvalitní sortiment poskytující okamžitý přístup k tisícům značek v různých cenových hladinách; a plynulý nákupní zážitek, jenž zjednodušuje celý proces od inspirace až po doručení a činí kvalitní módu a lifestyle okamžitě dostupnými.
„Cílem kampaně je jasně ukázat, jak Zalando usnadňuje každodenní život svým zákazníkům,“ říká Małgorzata Sokolik, Head of Marketing CEE. „Chceme zdůraznit, že šíře výběru by neměla mít žádná geografická ani časová omezení. Díky pečlivě vybranému a kvalitnímu sortimentu tisíců značek, dostupnému na jednom digitálním místě, nabízí Zalando plynulý nákupní zážitek, který přirozeně zapadá do života zákazníků – bez ohledu na to, kde žijí nebo kdy se rozhodnou nakupovat. Přenesením naší odvážné, zábavné a přátelské osobnosti značky do veřejného prostoru zároveň ukazujeme, že ultimátní módní zážitek je vždy na jedno kliknutí,“ dodává.
Kampaň je strategicky rozmístěna ve vysoce frekventovaných lokalitách, jako jsou stanice metra, autobusové zastávky či místa v přímé blízkosti hlavních nákupních tříd a nákupních center. Prostřednictvím hyperlokálních sdělení připomíná zákazníkům, že kvalitní móda je vždy snadno dostupná a na dosah.
OOH a DOOH aktivity kampaně budou doplněny obsahově zaměřeným storytellingem lokálních tvůrců na platformách Instagram a TikTok. Tito tvůrci představí, jak jim praktické funkce Zalanda, včetně snadno použitelné mobilní aplikace, pomáhají zvládat každodenní stylové potřeby bez kompromisů.
Kampaň se vyznačuje výraznými kreativními prvky zaměřenými na funkční výhody, jako například: „Nakupujete z gauče? Není zač”, „Známe místo, kde nemusíte hledat parkovací místo”, „Ptáte se, kde koupila ten parádní outfit? V tramvaji”, nebo „Běhání po obchodech není olympijský sport”. Za kreativní stránku kampaně byla zodpovědná agentura Dentsu Creative.