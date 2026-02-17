Začíná nový čínský rok. Dior ho vítá kolekcí a krátkým filmem v barokním stylu 

V úterý 17. února začal čínský Rok Koně. Dior ho vítá novou kolekcí, ke které zveřejnil i nový krátký film. Režie se ujaly Nina Gantz a Renée Zhan z londýnského produkčního studia Blinkink.
Stop-motion snímek s názvem A Ride of the Moon vznikl pro módní dům Dior jako poetická oslava Lunárního nového roku a současně jako pocta tradičnímu řemeslu. „Film, inspirovaný ranou kinematografií a barokním divadlem, ožil díky viditelným starosvětským jevištním trikům, hravému surrealismu a precizní ruční práci přímo před kamerou. Je to skutečná oslava spolupráce a síly řemeslné tvorby v době, kdy je AI tak výrazně v centru pozornosti,“ napsalo studio na svůj LinkedIn.
Snímek nevznikl pouze u příležitosti nového roku, ale také ke kolekci kreativního ředitele Johnatana Andersona. Gantz s ním spolupracovala již potřetí, poprvé se k nim však připojila Zhan.
Tvůrkyně se inspirovaly ranou kinematografií, především legendárním snímkem Le Voyage dans la Lune od francouzského iluzionisty a filmaře Georges Méliès. Děj se odehrává ve francouzském divadle inspirovaném 18. stoletím, kde se před očima diváků rozehrává moderní pohádka plná barokní výpravnosti.
„Výchozím bodem byla oslava tradičního divadelního řemesla, inspirovaná divadlem Marie Antoinetty ve Versailles. Ručně malované kulisy, manuální mechanismy a ty nádherně teatrální iluze. Barokního ducha jsme přijaly ve všem – vizuálně, technicky i hudebně,“ popisují tvůrkyně snímku.
Ústřední postavou je kůň, motiv odkazující nejen na letošní znamení, ale i na přívěsek Dior ve tvaru koně. Loutka byla sestavena ze šicích komponentů a oživena klasickou stop-motion animací. Pohyb nevzniká pomocí digitálních efektů, ale tradičními postupy: posouváním kulis, prací s perspektivou či mechanickými jevištními prvky.
„Byla to skutečná radost, dostat zadání a vytvořit něco tak umělecky bohatého a hluboce zakořeněného v tradici řemesla. Úzce a v úzké spolupráci jsme pracovali s týmem Dior na vytvoření tohoto propracovaného světa. Stop-motion byl pro nás všechny klíčový, protože má záměrné kouzlo; nemá být příliš plynulý. Vše se natáčelo přímo před kamerou za použití starých divadelních postupů – například vytváření pohybu posouváním kulis místo samotné loutky,“ dodávají Gantz a Zhan.