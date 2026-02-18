Zadavatelé a značky
WOO vyhrálo tender na Budějovický Budvar

Agentura WOO uspěla v tendru na správu sociálních sítí, produkci obsahu a influencer marketing pro značku Budějovický Budvar.

„Tender na Budvar byl velkou výzvou, jak svým rozsahem, tak kvalitou konkurence. O to víc nás těší, že jsme dokázali přesvědčit klienta nejen kreativitou, ale i strategickým přístupem k budování značky v online prostředí. Ještě větší výzvou ale bylo rychlé převzetí kompletní agendy, které začalo doslova pár dní po oznámení výsledku. První aktivací byla naše účast na festivalu Rock for People, kde jsme se do spolupráce pustili naplno. Moc jsme si to užili a těšíme se, co všechno tahle spolupráce přinese,“ říká Martin Fryč, Opportunity Manager agentury WOO.

Součástí spolupráce je kompletní social media management, produkce obsahu pro sociální sítě a influencer marketing. WOO tak pro Budvar zastřešuje komunikaci, která propojuje tradici pivní značky s moderním digitálním storytellingem.

„Hledali jsme partnera, který nebude jen spravovat sociální sítě, ale pomůže nám značku v digitálu skutečně posouvat. WOO nás přesvědčilo kombinací strategie, kreativity a schopnosti rychle jít do realizace. Už první společné aktivace ukázaly, že si rozumíme v tempu i ambicích, a těšíme se, kam tuhle spolupráci společně posuneme,“ říká Barbora Povišerová, manažerka komunikace Budějovického Budvaru.

Z prvních výstupů mohli lidé vidět například obsah z Rock for People, kde Budvar aktivoval fanoušky prostřednictvím influencerů a originálních festivalových konceptů.

„Spolupráce s Budějovickým Budvarem nám umožní vyprávět jeho příběh v digitálním prostředí novým a zajímavým způsobem, který rezonuje s fanoušky a milovníky kvalitního piva,” dodáva Fryč.

