VZP si zvolila novou agenturu. S konceptem „Jsme jedničky ve zdraví“ uspěl Konektor

Ve výběrovém řízení na reklamní, PR, kreativní a grafické služby Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR zvítězila agentura Konektor s konceptem „Jsme jedničky ve zdraví“. Tříletá spolupráce s největší zdravotní pojišťovnou v Česku odstartuje spuštěním akviziční kampaně pro rok 2026.
Nový partner VZP byl vybrán formou veřejné zakázky, jejímž výsledkem je tříletá spolupráce. VZP tím reaguje na dlouhodobou potřebu srozumitelné a udržitelné komunikace.
Ve výběrovém řízení zvítězil Konektor s konceptem „Jsme jedničky ve zdraví“, který porotu zaujal svou srozumitelností, strategickou hloubkou i potenciálem dlouhodobého rozvoje napříč komunikačními kanály. Hodnocena byla nejen samotná kreativní idea, ale také schopnost uchazeče přemýšlet o komunikaci VZP komplexně a v širším kontextu.
„Vítězný koncept nás přesvědčil silným a srozumitelným sdělením s jasným důrazem na značku VZP, strategickým, datově podloženým uvažováním a také schopností přistupovat ke komunikaci VZP dlouhodobě a integrovaně,“ říká Vojtěch Žabka, ředitel Odboru strategie a rozvoje služeb klientům VZP ČR.
Široký rozsah služeb
Konektor bude pro VZP ČR zajišťovat kompletní spektrum komunikačních služeb. To zahrnuje tvorbu komunikačních a marketingových strategií, návrh kreativních konceptů, produkci kampaní i realizaci televizních, rozhlasových, online, tiskových a OOH kampaní. Součástí spolupráce je rovněž správa sociálních sítí, eventový marketing a poradenské služby také v oblasti komunikace.
„Naší ambicí je přistupovat ke komunikaci VZP jako k dlouhodobému ekosystému. Propojujeme strategii, kreativitu, produkci i data tak, aby každý výstup – od TV spotu až po regionální event – posiloval stejný příběh značky,“ doplňuje Rostislav Starý, partner agentury Konektor.
První společný projekt: akviziční kampaň 2026
Akviziční kampaň pro rok 2026 otevře novou spolupráci mezi VZP ČR a agenturou Konektor, která odstartovala 1. února a poběží až do 31. března 2026. Cílem kampaně je připomenout možnost přeregistrace ke zdravotní pojišťovně, která probíhá dvakrát ročně a je časově omezená pevně stanovenými termíny.
Komunikace bude postavena na širokém mediálním mixu, který kombinuje televizní a rozhlasovou reklamu s online komunikací a sociálními sítěmi, tiskem i venkovní reklamou. Důraz je kladen na srozumitelnou a přehlednou prezentaci hlavních benefitů VZP, a to prostřednictvím tří klíčových vizuálů – rekordní fond prevence, příspěvek pro maminky na novorozence a nejširší síť poskytovatelů zdravotních služeb.
Akviziční kampaň je prvním krokem dlouhodobé spolupráce, jejímž cílem je systematicky posilovat komunikaci značky VZP a podporovat prevenci napříč celým Českem.