Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

UNIQA cílí na mladé: spustila zimní digitální kampaň na cestovní pojištění

UNIQA v únoru odstartovala online kampaň na cestovní pojištění. Po kampani na pojištění domácnosti jde o další součást „always-on“ marketingových aktivit, které mají podpořit značku a její prorodinná řešení. Kampaň cílí zejména na mladé lidi a mladé rodiny, kteří ke konci zimní sezóny cestují na lyžování či prodloužené víkendy. Část komunikace podpoří také celkový image značky UNIQA.

Online zásah probíhá především na sociálních sítích Facebook a Instagram, doplněný o testovací formáty na TikToku, Twitteru a Snapchatu. Součástí kampaně jsou také krátké formáty na YouTube. V Česku UNIQA zároveň testuje i mobilní bannery na portálu Seznam.cz.

Kreativa kampaně vznikla ve spolupráci s agenturou Mannschaft. Spoty pracují se dvěma liniemi: image variantou bez produktové komunikace a produktovou variantou se zaměřením na pojištění odpovědnosti a zimních sportů.

„Zimní sezóna je pro cestovní pojištění výrazně silná a vidíme rostoucí poptávku zejména u mladších klientů a mladých rodin s dětmi, které během jarních prázdnin často cestují na lyžování. Proto jsme připravili rychlou a moderní kreativu, která funguje v krátkých online formátech a zároveň podporuje pozitivní image UNIQA. Těší nás, že o její převzetí projevily zájem i další země skupiny UNIQA – je to důkaz, že dokážeme být trendsetterem a přinášet kvalitní řešení i v krátkém čase,“ říká Jakub Drobec, ředitel pro brand, marketing a komunikaci UNIQA.

Obě verze budou nasazeny v délkách 6 a 10 sekund; image spot se na YouTube objeví také v rozšířené 20sekundové verzi.

Jak vypadá kreativní koncept?

V produktové části kampaně UNIQA cílí především na mladší publikum, které často cestuje a aktivně využívá zimní sporty. Zároveň se i dále věnuje dlouhodobé orientaci na rodiny, pro které je zimní cestování častým společným zážitkem – a tedy i momentem, při kterém chtějí být přirozeně přítomni.

„I proto v kampani komunikujeme nejen benefity pro jednotlivce, ale i výhody, které dělají naše cestovní pojištění ideální volbou pro rodinné lyžování či zimní dovolenou. Image část kampaně zároveň podporuje značku UNIQA a ukazuje, že společné chvíle mohou být příjemnější a klidnější, když víme, že jsme dobře pojištěni,“ vysvětluje Drobec.

Vizitka kampaně:

  • Kreativní agentura: Mannschaft
  • Kreativní ředitel: Matúš Kvas
  • Produkce: Hitchhikers Films
  • Režie: Dano Dekan

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-8
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-8
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Toužimáci
Média a trh
Reality show: Hra na pravdu vynáší všem
Glowing Speech Bubble on Pink Background
Analýzy a data
Konverzace jako datový zdroj. I reputační past
Ski gates with parallel slalom
Zadavatelé a značky
Hezké, drahé a olympijské

MAM Exkluzivně v časopise

Samo Jaško 2
Komunita a lidé
Jaško: Když neinvestujeme, zmizíme
Kids playing video games on smart phone after school
Online a social
Zakázat, či nezakázat? Digitální svět před soudy
Raul Baronetti na workshopu v Publicis Groupe v Praze
Komunita a lidé
Baronetti: Pálí se imprese na lidi, s nimiž to nepohne
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
Leo Prague - Motion team
Kreativita a kampaně
Leo Prague posílil svůj motion tým, je z něj plnohodnotné postprodukční studio
woo - logo
Online a social
Garance impresí v influencer marketingu? WOO přichází na trh s novým produktem
Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
Leo Prague - Motion team
Kreativita a kampaně
Leo Prague posílil svůj motion tým, je z něj plnohodnotné postprodukční studio
woo - logo
Online a social
Garance impresí v influencer marketingu? WOO přichází na trh s novým produktem
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ