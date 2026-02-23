UNIQA cílí na mladé: spustila zimní digitální kampaň na cestovní pojištění

UNIQA v únoru odstartovala online kampaň na cestovní pojištění. Po kampani na pojištění domácnosti jde o další součást „always-on“ marketingových aktivit, které mají podpořit značku a její prorodinná řešení. Kampaň cílí zejména na mladé lidi a mladé rodiny, kteří ke konci zimní sezóny cestují na lyžování či prodloužené víkendy. Část komunikace podpoří také celkový image značky UNIQA.
Online zásah probíhá především na sociálních sítích Facebook a Instagram, doplněný o testovací formáty na TikToku, Twitteru a Snapchatu. Součástí kampaně jsou také krátké formáty na YouTube. V Česku UNIQA zároveň testuje i mobilní bannery na portálu Seznam.cz.
Kreativa kampaně vznikla ve spolupráci s agenturou Mannschaft. Spoty pracují se dvěma liniemi: image variantou bez produktové komunikace a produktovou variantou se zaměřením na pojištění odpovědnosti a zimních sportů.
„Zimní sezóna je pro cestovní pojištění výrazně silná a vidíme rostoucí poptávku zejména u mladších klientů a mladých rodin s dětmi, které během jarních prázdnin často cestují na lyžování. Proto jsme připravili rychlou a moderní kreativu, která funguje v krátkých online formátech a zároveň podporuje pozitivní image UNIQA. Těší nás, že o její převzetí projevily zájem i další země skupiny UNIQA – je to důkaz, že dokážeme být trendsetterem a přinášet kvalitní řešení i v krátkém čase,“ říká Jakub Drobec, ředitel pro brand, marketing a komunikaci UNIQA.
Obě verze budou nasazeny v délkách 6 a 10 sekund; image spot se na YouTube objeví také v rozšířené 20sekundové verzi.
Jak vypadá kreativní koncept?
V produktové části kampaně UNIQA cílí především na mladší publikum, které často cestuje a aktivně využívá zimní sporty. Zároveň se i dále věnuje dlouhodobé orientaci na rodiny, pro které je zimní cestování častým společným zážitkem – a tedy i momentem, při kterém chtějí být přirozeně přítomni.
„I proto v kampani komunikujeme nejen benefity pro jednotlivce, ale i výhody, které dělají naše cestovní pojištění ideální volbou pro rodinné lyžování či zimní dovolenou. Image část kampaně zároveň podporuje značku UNIQA a ukazuje, že společné chvíle mohou být příjemnější a klidnější, když víme, že jsme dobře pojištěni,“ vysvětluje Drobec.
Vizitka kampaně:
- Kreativní agentura: Mannschaft
- Kreativní ředitel: Matúš Kvas
- Produkce: Hitchhikers Films
- Režie: Dano Dekan