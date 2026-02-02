Super Bowl 2.0. Jak se mění svátek marketingu?

Již za pár dní se uskuteční další ročník Super Bowlu. Ve finále ligy amerického fotbalu se proti sobě postaví New England Patriots a Seattle Seahawks. O přestávce se svou show vystoupí Bad Bunny, kterého v hledišti velmi pravděpodobně nebude sledovat americký prezident Donald Trump, protože jednak Bada Bunnyho nezná, jednak s ním nesouhlasí.
Navíc mezi hvězdami, které pořadatelé 60. ročníku svátku amerického sportu číslo jedna pozvali, byli také Green Day, které Trump označil za nepřátele. Aby toho nebylo málo, finále Super Bowl LX se uskuteční v Kalifornii (konkrétně v Levi’s Stadiu v Santa Clara), což je stát americké unie, který Trumpovi fandí téměř nejméně ze všech.
