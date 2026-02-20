Sony představuje módní tašku od českého designéra

Propojení technologie a módy na vyšší úrovni. Díky spolupráci Sony s designérem Davidem Altnerem vznikla limitovaná edice tašek.
Sony představuje partnerství s lokálním českým návrhářem Davidem Altnerem, díky kterému vznikla jedinečná taška přes rameno pro sluchátka Sony WH-1000XM6. Jedny z neprodávanějších sluchátek historie se navíc aktuálně objevily také v designové barvené variantě pískově růžová. Taška bude dostupná v limitovaném množství 50 kusů.
Široká veřejnost bude mít šanci tašku získat jako dárek při objednávce sluchátek Sony WH-1000XM6 u prodejce Sony Center (ELVIA‑PRO), a to od konce února. Tašky budou zároveň k vidění v kamenné prodejně Freshlabels Sustainable Store v Praze na Letné. Jedná se o další krok v propojování světa technologií Sony s módou a designem.
„Mám radost, že se můžeme lokálně podílet na takto skvělých projektech, které jdou daleko nad rámec našich očekávání. Díky Davidu Altnerovi přinášíme českým i slovenským fanouškům Sony unikátní produkt, který přesně sedí k naší filozofii spojení světa technologií a designu. A já osobně jsem vlastně nikdy nečekal, že bych se podílel na vzniku nějakého módního produktu, ale povedlo se,“ uvedl při premiéře limitované řady tašek v obchodu Freshlabels Daniel Novák, Sony Brand Activation Manager pro Českou republiku a Slovensko. „David Altner se ukázal jako skutečný profík a jako někdo, kdo k věcem přistupuje naprosto originálně. Výsledkem je taška přes rameno, jež prakticky doplňuje sluchátka Sony WH-1000XM6 a zároveň naprosto skvěle vypadá,‘‘ dodává Novák.
Unikátní přístup k designu
Samotná taška přes rameno přitahuje pozornost už na první pohled, a to nejen svým moderním urban designem, ale i praktičností. Altner ji navrhl s jasnou představou: vytvořit doplněk, který bude dokonale ladit s prémiovými sluchátky, čemuž odpovídá i precizní zpracování, zároveň však nabídne moderní design, který doplní jakýkoliv outfit.
„Moje práce je oproti jiným designérům a návrhářům asi trochu odlišná, protože jsem dlouhé roky pracoval s mnoha 3D programy. Umím je kombinovat, a díky tomu dokážu přijít s trochu jiným tvaroslovím, mnohem organičtějším. Tímto způsobem jsem vytvořil několik návrhů, udělal na jejich základě formy, ty jsem poslal do Sony. Ti si vybrali a pak jsme pracovali na finálním produktu. Cílem byla praktičnost a co nejlepší propojení právě se sluchátky WH-1000XM6,“ popisuje David Altner cestu k unikátní limitované sérii tašek. „Spolupráce se Sony byla velmi příjemná. Všechno se stihlo, byť jsme na to měli jen zhruba měsíc, takže jsme moc nespali,“ směje se designér, který zároveň přiznává, že Sony jako značka jej provází již roky a v řadě věcí jej inspiruje.
Inspirativní hodnoty
Spolupráce místní pobočky Sony s lokálním designérem zaujala i Safu Sen, Senior Category Marketing Managerku & PR Head of Sony Central and Southeast Europe.
„Tento projekt mi byl obzvláště blízký, protože móda je odjakživa mou osobní vášní. Vždy mě inspirovalo propojení technologie a módy, zejména to, jak se věci, které používáme každý den, mohou stát součástí našeho osobního stylu. V mnoha ohledech již produkty jako sluchátka nejsou pouze funkčními předměty, ale doplňky, které nás doprovázejí v různých momentech našeho života,“ říká marketingová manažerka Sony. „Ať už jde o běhání, relaxaci doma nebo prostě jen rušný den, snažíme se vytvářet produkty, které do těchto zážitků přirozeně zapadají. Projekty jako tento jsou krásnou připomínkou toho, jak se technologie a osobní vyjádření mohou smysluplně spojit,“ dodává.
Představení nové limitované edice proběhlo 19. února v pražské prodejně Freshlabels Sustainable Store a jednalo se již o třetí event ve spolupráci Freshlabels a Sony. Právě udržitelnost je přitom další z klíčových vlastností, které tato spolupráce nabízí. Sony se dlouhodobě snaží o udržitelný přístup, což se vedle využití recyklovaných materiálů projevuje také ve snaze o uhlíkovou neutralitu.
Sony tak patří k lídrům trhu a snaží se inspirovat svými hodnotami. A David Altner potvrzuje, že jej značka inspiruje již léta. „Sony mě baví dlouho. Když jsme kdysi v mládí skejtovali, tak jsem tátovi ve firmě sebral starou kameru od Sony, na kterou jsme natáčeli, tehdy ještě na kazety. V té době jsem vlastně poprvé přičichnul k módě, Sony tak bylo podstatným prvkem této části mého života. Cením si na nich, že vytvářejí produkty skutečně pro lidi, není to nějaký luxus pro luxus, jde o funkci, emoce. To je pro mě podstatné, s tou lidskostí se ztotožňuji,“ uzavírá talentovaný designér.