Snídaňový aftermatch. McDonald’s se u příležitosti Super Bowlu zaměřil na „ráno po“

Zatímco jiné značky soupeří o pozornost před zápasem a během něj, McDonald’s se zaměřil na ráno po. Přišel tak s kampaní na horizontální snídani.
Nápad podle řetězce vznikl z univerzální zkušenosti: „Není nic lepšího než snídaně z McDonald’s, která vám pomůže zotavit se po velké noci.“ Společně s newyorkskou agenturou Wieden+Kennedy tak připravil sérii OOH výstupů a spot odkazující na snídani, kterou lze objednat i z horizontální polohy.
„Zjistili jsme, že miliony Američanů si plánují vzít pondělí po Super Bowlu volno z práce. Někteří dokonce říkají, že by to měl být státní svátek určený k … zotavení. A i když musíte do práce, vaše tělo netouží po ničem jiném než být v horizontální poloze. A tak jsme si řekli: pojďme tuto možnost dopřát našim fanouškům,“ vysvětluje řetězec.
Zatímco byl nespočet Američanů v pondělí ráno po finále Super Bowlu právě ve zmiňované horizontální poloze, McDonald’s otočil svou komunikaci tak, aby stavu fanoušků odpovídala. „Billboardy, televizní spot i naše sociální sítě jsou horizontálně otočené – protože právě v takové pozici se mnoho našich fanoušků bude nacházet při zotavování po velkém zápase. Snídaně z McDonald’s, konkrétně hot honey sausage + egg biscuit, je tím, co vám pomůže se zase postavit na nohy (nebo alespoň dostatečným důvodem na chvíli vstát),“ píše společnost v tiskové zprávě a dodává, že jediné, co fanoušci musí udělat, je zvednout prst a stisknout tlačítko „objednat“ v aplikaci.