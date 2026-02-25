Portugalská asociace šokovala falešným čipem pro páry. Kampaní otevřela debatu o digitální kontrole

Portugalská asociace na podporu obětí (APAV) ve spolupráci s agenturou BBDO Portugal spustila před Valentýnem provokativní kampaň, která upozornila na digitální kontrolu v partnerských vztazích. Falešný produkt s názvem RelationChip vyvolal pobouření i masivní diskusi o tom, kde končí láska a začíná násilí.
Nevíte, kde je váš partner? Pořiďte si biočip a můžete se navzájem sledovat v aplikaci. Tak měl fungovat nový produkt, který před svátkem svatého Valentýna anonymně představila Portugalská asociace na podporu obětí (APAV). Impulsem byl strach z toho, jakým způsobem se páry generace Z sledují na svých digitálních zařízení.
Falešný produkt vznikl v režii agentury BBDO Portugal. Název dostal pomocí slovní hříčky. RelationChip kombinuje anglické slovo vztah, tedy relationship, se slovem čip. Samotný produkt měl fungovat stejně prostě, jako slovní alegorie. Jednalo se o dva mikročipy, které by si partneři navzájem implantovali a prostřednictvím mobilní aplikace se pak mohli vzájemně sledovat.
Produkt týden před Valentýnem představili portugalští influenceři svým online komunitám. Zároveň je jako první začali kritizovat, čímž zesílili negativní reakce. Špatné ohlasy se začaly rychle šířit.
O tři dny později přišlo odhalení a APAV oznámila svůj skutečný záměr: podnítit diskusi o partnerském násilí a konfrontovat mladé páry s jejich vlastním kontrolujícím chováním. Mnozí byli pobouřeni představou fyzického čipu, ve skutečnosti uplatňují naprosto stejnou míru kontroly nad druhými prostřednictvím svých chytrých telefonů.
Digitální kontrola jako forma násilí
APAV kampaní usilovala o jasné pojmenování digitální kontroly jako jedné z forem partnerského násilí. Podle dat organizace tvoří ženy v Portugalsku 75,5 procenta obětí, průměrný věk je 37 let. V roce 2025 APAV pomáhala v průměru 51 lidem denně. Výrazný podíl případů připadá právě na domácí násilí, které zůstává dominantní formou evidovaných trestných činů.
Cíl kampaně byl podle APAV překonán. RelationChip se stal virálním tématem a otevřel naléhavou debatu o hranicích soukromí a důvěry ve vztazích. Výsledkem je poselství: mladé páry musí změnit své chování, nebo, řečeno jazykem kampaně, „změnit čip“ (v anglickém originále „change the chip“, pozn. red.).
Kampaň tak ukazuje, že i neziskové organizace mohou pomocí provokativní kreativy a práce s influencery účinně vstupovat do veřejného prostoru a redefinovat společenské normy.