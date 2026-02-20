Zadavatelé a značky
Ogilvy připravilo pro T-Mobile kampaň s využitím AI, která upozorňuje na rozšiřování optické sítě T Fiber

Kampaň T-Mobilu k optickému internetu T Fiber reaguje na pokračující rozšiřování optické sítě napříč Českem. Připomíná, že optika je dnes dostupná na stále více adresách, a motivuje zákazníky k ověření dostupnosti. Kampaň vznikla v agentuře Ogilvy během jednoho měsíce formou AI hybridní produkce s využitím platformy WPP Open.

Na pokračující výstavbu optické sítě navazuje kreativní koncept, který staví na jednoduché myšlence, že optický internet může být dostupný i tam, kde to lidé nečekají nebo o něm neví. Řada domácností totiž už dnes má optické připojení k dispozici přímo na své adrese, a přesto pro připojení k internetu využívají zastaralejší, méně stabilní a pomalejší technologie. Kampaň proto pracuje s motivem „OPTICKÁ“ jako jasným a snadno rozpoznatelným symbolem moderního připojení, které může být doslova za rohem.

„Cílem kampaně je motivovat zákazníky k ověření dostupnosti optického internetu na jejich adrese,“ říká Iva Menclová, Head of Brand strategy T-Mobile Czech Republic. „Pokrytí optickým internetem T Fiber stále rozšiřujeme tak, aby k němu mělo přístup co nejvíce domácností. Optika má i spoustu výhod, je stabilní, umožňuje vysokou rychlost až 2000 Mb/s a patří k nejspolehlivějším formám připojení. Bez problému zvládne provoz celé rodiny. Instalace je zdarma a dostupnost si zákazník může ověřit online, na prodejnách i prostřednictvím zákaznického centra,“ dodává.

AI hybridní produkce a flexibilita v praxi

Kreativní koncept kampaně vznikl v agentuře Ogilvy. Protože měl tým agentury na přípravu kampaně pouze jeden měsíc, pracoval s využitím platformy WPP Open a nástrojů umělé inteligence, díky nimž klíčové vizuály mohly vzniknout digitálně. Z původně zamýšleného jednoduššího konceptu se stala celoplošná kampaň se šesti motivy. O produkci se postarala Bubenská Production.

„Pro nás je tenhle projekt důkazem, že když se dobře propojí kreativita a technologie, může vzniknout silná kampaň i v krátkém čase. Díky využití naší platformy WPP Open, AI nástrojů a úzké spolupráci s klientem jsme dokázali původní koncept rychle rozpracovat do širšího rozsahu,“ říká za Ogilvy Simona Lišková, Chief Client Officer.

WPP Open je globální marketingová platforma skupiny WPP, která propojuje data, kreativní nástroje a technologie včetně umělé inteligence do jednoho pracovního prostředí. V praxi to znamená, že týmy mohou efektivněji spolupracovat, sdílet podklady a využívat AI nástroje napříč celým procesem tvorby, od strategie přes kreativní koncept až po produkci. Platforma umožňuje rychlejší vývoj kampaní, práci ve větším rozsahu a lepší koordinaci mezi agenturou a klientem, aniž by se snižovala kvalita výstupu.

Vizitka kampaně:

  • Timing: 01. 01. – 28.2. 2025
  • Formáty: OOH, TV, online, místo prodeje, print
  • Kreativa: Ogilvy
  • Média: EssenceMediacom
  • TVC, Online media, OOH a KVs: Ogilvy
  • Digital a SoMe: Proboston Creative, Triad Prague
  • Hudba: Begin Again by Anna Pancaldi, Studio Fontána spol. s.r.o.
  • Chief Creative Officer: Martin Světlík
  • Art&Copy: Ogilvy – Ticino team
  • Strategie: Kim Hofmanová
  • Account Management: Lucie Kaňková, Simona Lišková
  • Produkce: Bubenská Production

